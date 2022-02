All-Star Game reencontra fãs com duelo entre times de LeBron e Durant em Cleveland

Após uma edição comprimida pelo coronavírus, o NBA All-Star Game desembarca neste fim de semana em Cleveland (Ohio) com sua grande festa anual de cestas de três pontos, enterradas e o encontro entre os melhores jogadores de basquete do planeta.

A NBA vai virar a página de um último All-Star Game no qual teve que concentrar suas atividades em um único dia, com quase nenhum público e com seus astros participando com relutância.

O evento deste ano, quando a NBA comemora seu 75º aniversário, será muito mais parecido com o antigo normal, com um formato de fim de semana e os torcedores mais uma vez lotando as arquibancadas do Rocket Mortgage FieldHouse, lar de uma das equipes sensação da temporada, o Cleveland Cavaliers.

O jogo das estrelas emergentes ('Rising Stars') abre a programação nesta sexta-feira enquanto os tradicionais concursos de habilidades, cestas de três pontos e enterradas servirão no sábado como aperitivo para o prato principal do All-Star Game no domingo.

LeBron James, dando uma pausa na turbulenta temporada dos Lakers, será o capitão de uma das duas equipes, como vem fazendo desde que a NBA eliminou o sistema de divisão de conferências em 2018.

Aos 37 anos, 'King James' vai participar do seu 18º All-Star Game, igualando Kobe Bryant na segunda colocação do ranking de seleções.

A apenas uma indicação de alcançar Kareem Abdul Jabbar na liderança, o evento de domingo terá um sabor especial para o atacante, pois será realizado em Cleveland, perto de sua cidade natal, Akron, à qual ele deu seu primeiro e único campeonato da história em 2016.

A outra equipe no domingo será capitaneada pelo segundo ano consecutivo por Kevin Durant, que voltará a ficar de fora devido a uma lesão.

No momento de dividirem seus companheiros de equipe, LeBron escolheu três titulares reconhecidos com o prêmio de MVP - Giannis Antetokounmpo (Bucks), Steph Curry (Warriors) e Nikola Jokic (Nuggets) - além do veterano DeMar DeRozan (Bulls).

Já Durant optou por um quinteto mais jovem com Joel Embiid (Sixers), Trae Young (Hawks), Jayson Tatum (Celtics), Andrew Wiggins (Warriors) e Ja Morant (Grizzlies), estes dois últimos estreantes no All-Star Game.

O 'Team Durant' contará com outras promessas que brilharão pela primeira vez, como LaMelo Ball (Hornets), o quarto jogador mais jovem a participar do evento, com o desejo de acabar com a hegemonia do time de LeBron, que venceu nas quatro edições anteriores.

As lesões afastaram grandes nomes da liga, como Kawhi Leonard e Paul George, líderes dos Clippers, Damian Lillard (Blazers), Zion Williamson (Pelicans), Anthony Davis (Lakers) e James Harden (Nets).

Um caso especial é o de Kyrie Irving, que não foi autorizado a disputar seu oitavo All-Star Game devido à recusa em se vacinar contra o coronavírus, o que o desabilitou a jogar as partidas em casa pelo Brooklyn Nets.

O espetáculo manterá o formato que foi implementado em 2020 para agregar mais competitividade, um componente beneficente e, também, com uma homenagem ao falecido Kobe Bryant.

Cada um dos três primeiros quartos começará com o placar de 0-0 e a equipe com mais pontos em cada quarto receberá 100.000 dólares para a organização de caridade de sua escolha.

No último quarto, o time com a maior pontuação nos três quartos anteriores receberá 24 pontos (número da camisa de Bryant). A equipe que atingir esse número primeiro, sem limite de tempo, será a vencedora.

A noite dos concursos terá uma mudança no evento de habilidades, que será disputado por equipes em vez de individualmente.

Giannis Antetokounmpo, líder dos atuais campeões, o Milwaukee Bucks, participará junto com seus irmãos Thanasis e Alex. Eles enfrentarão um trio de jovens nomes dos anfitriões Cavaliers - Jarrett Allen, Darius Garland e Evan Mobley - e outros novatos: Scottie Barnes (Raptors), Cade Cunningham (Pistons) e Josh Giddey (Thunder).

Em seguida, oito renomados arremessadores, incluindo o pivô dominicano-americano Karl-Anthony Towns (Timberwolves), tentarão suceder Stephen Curry na disputa das cestas de três pontos.

Finalmente, o mexicano-americano Juan Toscano-Anderson (Warriors) será um dos quatro participantes do concurso de enterradas. O ala, nascido em Oakland, Califórnia, competirá ao lado do jovem ala-armador Jalen Green (Rockets), armador Cole Anthony (Magic) e o ala-pivô Obi Toppin (Knicks).

