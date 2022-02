Sevilla vence Dínamo Zagreb (3-1) e fica perto das oitavas da Liga Europa

O Sevilha colocou um pé nas oitavas de final da Liga Europa ao vencer o Dínamo Zagreb por 3 a 1 nesta quinta-feira, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

O time espanhol abriu o placar com um gol de pênalti de Ivan Rakitic (13) e Mislav Orsic empatou antes do intervalo (41). Mas ainda no primeiro tempo, em dois minutos, Lucas Ocampos (44) e Anthony Martial (45+1) colocaram o time andaluz em vantagem no placar.

Os sevilhanos não poderiam ter começado melhor sua campanha na competição "de estimação", após a eliminação da Liga dos Campeões, em um jogo em que tiveram amplo domínio.

O Sevilla manteve o controle da partida em todos os momentos, resistindo sem grandes dificuldades à pressão do Dínamo, que foi recuando aos poucos até se limitar a conter os ataques do time espanhol.

