Sem Casper Ruud, Cerúndolo e Kecmanovic avançam às quartas de final do Rio Open

O argentino Francisco Cerúndolo e o sérvio Miomir Kecmanovic se classificaram nesta quinta-feira para as quartas de final do Aberto ATP 500 do Rio de Janeiro, onde o norueguês Casper Ruud, um dos favoritos ao título, teve que abandonar por problemas físicos.

Cerúndolo (100º no ranking mundial) derrotou por 6-3 e 6-2 o espanhol Roberto Carballés Baena (78º), substituto de Ruud (8), desfalque de última hora devido a uma "lesão abdominal".

O argentino de 23 anos fez um primeiro set tranquilo, mas o segundo foi um pouco mais difícil porque seu rival se reconectou com seu jogo aproveitando o intervalo de pouco mais de uma hora e quinze minutos devido à chuva que caiu no Rio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Queria continuar jogando porque estava muito bem, sabia que o intervalo o ajudaria (...) mas, felizmente, consegui me recuperar", disse ele.

A chuva sobre o saibro do Jockey Club, onde é disputado o principal torneio de tênis da América do Sul, também causou a suspensão do jogo entre Kecmanovic (70) e o italiano Lorenzo Sonego (21).

O sérvio, no entanto, não perdeu o ritmo e surpreendeu ao bater "Lolo" em dois sets (7-5 e 6-4).

A vitória o coloca na próxima fase frente a frente com Cerúndolo e lhe dá a chance de brigar pela classificação para as semifinais em sua primeira participação nas quadras cariocas.

Os dois duelos restantes das oitavas de final serão disputados nesta quinta-feira entre Federico Delbonis (ARG) e Carlos Alcaraz (ESP), e Matteo Berrettini (ITA), sexto no ranking mundial, e Thiago Monteiro (BRA).

O argentino Diego Schwartzman (14º) um dos favoritos ao lado de Berrettini, se classificou para as quartas de final nesta quarta-feira e segue firme em sua trajetória para repetir o título conquistado em 2018.

Resultados da 4ª jornada do Rio Open:

- Oitavas de final:

Francisco Cerúndolo (ARG) x Roberto Carballés (ESP) 6-3, 6-2

Miomir Kecmanovic (SRB) x Lorenzo Sonego (ITA/N.6) 7-5, 6-4

raa/aam

Tags