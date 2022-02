Rússia caminha para 'invasão iminente' da Ucrânia, alerta EUA

A Rússia se dirige para uma "invasão iminente" da Ucrânia, apesar de seus anúncios de retirada de tropas - declarou a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, nesta quinta-feira (17).

A diplomata disse ter pedido ao secretário de Estado americano, Antony Blinken, para participar da reunião do Conselho de Segurança da ONU desta quinta sobre a Ucrânia "para marcar nosso intenso compromisso com a diplomacia".

Um alerta nesse mesmo sentido foi lançado também nesta quinta pelo secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, segundo o qual a Rússia poderá usar desculpas para invadir o país vizinho, após "preocupantes" relatos sobre bombardeios em regiões controladas por separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.

"Vimos as informações sobre os bombardeiros, e é algo realmente preocupante. Já dissemos que os russos poderiam fazer algo como isso para justificar um conflito militar", advertiu Austin, em declarações à imprensa após uma reunião de ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em Bruxelas.

