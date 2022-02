Reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial serão realizadas em modo híbrido

As reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial serão realizadas em abril em formato híbrido, com a presença em Washington de delegações "restritas" dos países mas com eventos públicos totalmente virtuais, anunciaram nesta quinta-feira (17) as instituições.

A combinação de encontros presenciais e digitais já havia sido adotada em outubro do ano passado, após as edições totalmente virtuais desde abril de 2020 devido à pandemia de covid-19.

O FMI e o Banco Mundial chegaram a considerar um retorno presencial para outubro de 2021, mas tiveram que se contentar com reuniões híbridas devido ao surto da variante delta.

Em abril, esses encontros acontecerão de segunda-feira, 18, até domingo, 24.

"As reuniões do comitê monetário e financeiro internacional e do comitê de desenvolvimento serão realizadas em formato híbrido e os participantes dessas reuniões restritas poderão participar em pessoa ou virtualmente", explicaram.

Os eventos públicos, como seminários e coletivas de imprensa, serão todos online. Tal como em suas últimas edições, devido às diferenças de horário, os eventos ocorrerão na semana anterior e posterior às reuniões de primavera.

"O FMI e o Banco Mundial continuarão monitorando a situação sanitária no mundo e, se necessário, modificarão seu plano", detalharam.

Antes da pandemia, esses encontros, que acontecem duas vezes por ano, em abril e outubro, reuniam mais de 10 mil participantes de todo o mundo.

