Reino Unido: Rússia reconhecer independência de regiões da Ucrânia seria violação

A secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, afirmou nesta quinta-feira, 17, em comunicado que o pedido do Legislativo da Rússia (Duma) para que o presidente Vladimir Putin reconheça as regiões de Donetsk e Luhansk como independentes "mostra um flagrante desrespeito" do país sobre os compromissos assumidos nos Acordos de Minsk. Caso isso seja aceito, trata-se de um ataque à soberania e à integridade territorial da Ucrânia e um sinal de que Moscou "decide escolher um caminho de confrontação em vez de diálogo".

A autoridade britânica pede ainda que a Rússia "pare com esse padrão de comportamento desestabilizador contra a Ucrânia" e implemente os acordos já assinados sobre o tema. O comunicado é publicado em momento de tensões entre a Rússia e o Ocidente, com acusações de que os russos planejam invadir o território ucraniano.

