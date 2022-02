Primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Pequim sem casos de covid-19

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim anunciou nesta quinta-feira (17) que pela primeira vez não foi detectando nenhum caso de covid-19 na bolha sanitária do evento, aproveitando a ocasião para elogiar a rígida política chinesa de controle da pandemia.

Os quase 3.000 atletas e mais de 60.000 voluntários, funcionários de apoio, jornalistas e outros permanecem em uma grande bolha na qual devem passar por exames todos os dias e usar máscara o tempo todo.

Mesmo assim havia o temor de forte impacto do coronavírus nos Jogos, especialmente com a contagiosa variante ômicron.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde 24 de janeiro, quando os dados oficiais começaram a ser divulgados, 435 casos foram detectados na bolha, incluindo um número não revelado de atletas.

Mas o número de testes positivos caiu com a aproximação da cerimônia de encerramento, no próximo domingo, e nenhum caso foi detectado na quarta-feira.

"Isso demonstra que as medidas dentro da bolha fechada foram efetivas", declarou Huang Chun, do gabinete de controle da pandemia do comitê organizador local.

"Ao organizar com sucesso os Jogos e a correta implementação das medidas, temos um bom modelo para os Jogos Olímpicos de Inverno com um pano de fundo de covid-19", acrescentou.

pst/mas/es/fp

Tags