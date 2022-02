PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA EUA RÚSSIA CONFLITO: Rússia anuncia novas retiradas de tropas na fronteira com a Ucrânia diante do ceticismos dos paísess ocidentais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BRASIL INUNDAÇÕES: Chuvas deixam 104 mortos em Petrópolis

FRANÇA MALI: França anuncia retirada de missão antijihadista do Mali

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia anuncia nova retirada de tropas da fronteira com Ucrânia; Ocidente mantém ceticismo

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (17) que iniciou a retirada de mais tropas da fronteira com a Ucrânia, enquanto o governo dos Estados Unidos insiste que Moscou continua reforçando o contingente para uma possível invasão da ex-república soviética.

(Rússia Ucrânia EUA conflito diplomacia, 740 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

DOBRIANKA:

Em Dobrianka, norte da Ucrânia, moradores querem paz e desconfiam dos EUA

Quando a ucraniana Lidia Silina, uma aposentada de 87 anos que mora em Dobrianka, norte do país e na fronteira com Belarus, é questionada sobre a presença dos tanques russos, ela expressa sua irritação com os Estados Unidos.

(Ucrânia Rússia EUA conflito diplomacia Belarus, 500 palavras, já transmitida)

=== BRASIL INUNDAÇÕES ===

PETRÓPOLIS:

Chuvas torrenciais em Petrópolis deixam mais de 100 mortos

Petrópolis continuou a contabilizar novas mortes, nesta quinta-feira (17), que agora chegam a 104, pelas chuvas torrenciais que castigaram esta cidade do estado do Rio de Janeiro na última terça (15), enquanto socorristas e voluntários seguem as buscas por desaparecidos em uma luta premente contra o tempo.

(Brasil inundações clima, 510 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PETRÓPOLIS:

Petrópolis, um novo drama da urbanização selvagem no Brasil

A tragédia na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, onde dezenas de pessoas morreram devido a fortes chuvas, voltou a colocar em evidência os riscos da urbanização selvagem, com moradias precárias no alto de morros.

(Brasil clima inundações Petrópolis)

=== FRANÇA MALI ===

PARIS:

França anuncia retirada de sua missão antijihadista do Mali

A França anunciou nesta quinta-feira (17) a retirada de sua operação contra os grupos jihadistas no Mali, após nove anos de presença, embora tenha prometido, ao lado de seus aliados, prosseguir com a luta na região do Sahel, diante da crescente influência de outras potências rivais.

(França África UE Mali jihadistas conflito diplomacia, 790 palavras, já transmitida)

PARIS:

Na África, França e UE perdem terreno para potências rivais

A saída dos soldados franceses do Mali, ex-aliado da França, mostra a profunda e duradoura perda de influência do ex-colonizador e da União Europeia (UE) na África contra outras potências estrangeiras como Rússia, China e Turquia.

(África Rússia diplomacia França China Turquia, 650 palavras, já transmitida)

PARIS:

Depois do Afeganistão, Mali evidencia limites da luta antiterrorista ocidental

A retirada do exército francês do Mali após nove anos de luta antijihadista mostra os limites de uma estratégia adotada pelos países ocidentais em outras partes do mundo, especialmente no Afeganistão: a primazia da resposta militar a um problema mais profundo.

(Mali EUA jihadistas conflito França Afeganistão, 700 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- EUROPA

BUDAPESTE:

Depois de Putin, Bolsonaro se reúne com o primeiro-ministro húngaro Orban

O presidente de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, se reúne nesta quinta-feira (17) em Budapeste com o primeiro-ministro nacionalista húngaro Viktor Orban, na segunda etapa de uma turnê europeia que começou na quarta na Rússia.

(Brasil diplomacia Hungría política)

BERLIM:

Cientista russo suspeito de espionar programa espacial europeu é julgado na Alemanha

Um cientista russo que trabalhava para uma universidade alemã será julgado a partir desta quinta-feira (17) em Munique, acusado de ter espionado o programa espacial europeu Ariane para Moscou, em meio a tensões entre a Rússia e o Ocidente sobre a Ucrânia.

(Alemanha Rússia aeronáutica justiça diplomacia espionagem, 850 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

TRÍPOLI:

Líbia recorda 11º aniversário da revolta contra Kadhafi em momento de novas divisões

Os líbios recordam, nesta quinta-feira (17), o 11º aniversário do início da revolução que derrubou o ditador Muamar Kadhafi, em meio a novos obstáculos no processo de transição política, o que provoca o temor de retomada da violência.

(Líbia política revolução, 640 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

JACARTA:

Ministros das Finanças do G20 iniciam reunião na Indonésia com advertência sobre Ucrânia

Ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 iniciaram nesta quinta-feira (17) uma reunião de dois dias na Indonésia com advertências de que a crise na Ucrânia ameaça a recuperação econômica pós-pandemia.

(G20 Indonésia conflito Rússia G20 diplomacia economia Ucrânia)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LONDRES:

Subsídios anuais de US$ 1,8 trilhão contribuem para destruir o planeta, diz estudo

"Pelo menos 1,8 trilhão de dólares" em subsídios públicos - o que equivale a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial - é anualmente responsável pela destruição de ecossistemas e pela extinção de espécies - alerta um estudo divulgado nesta quinta-feira (17) por empresas e ONGs que pedem um melhor direcionamento destes recursos.

(Clima ajuda meio ambiente água governo GB natureza, 490 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos jogos da Liga Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags