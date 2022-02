Olympique de Marselha, Leicester e Slavia Praga vencem na Liga Conferência; Celtic é derrotado

Olympique de Marselha, Leicester e Slavia Praga venceram seus respectivos jogos de ida do playoff da Liga Conferência Europa nesta quinta-feira e ficaram mais perto da classificação para as oitavas de final, enquanto o Celtic foi derrotado em casa.

O OM dominou o time do Qarabag (do Azerbaijão) por 3 a 1 no estádio Vélodrome com uma dobradinha de Milik, enquanto o Leicester eliminou facilmente o clube dinamarquês Randers goleando por 4 a 1.

O Slavia Praga surpreendeu a todos ao vencer o Fenerbahçe por 3 a 2. O outro clube da capital tcheca, o Sparta, foi derrotado em casa por 1 a 0 pelo Partizan de Belgrado.

O escocês Celtic foi surpreendido em Glasgow pela equipe norueguesa Bodo/Glimt ao perder por 3 a 1.

Já o holandês PSV Eindhoven conseguiu um resultado satisfatório com o triunfo por 1 a 0 sobre o Maccabi Tel-Aviv, de Israel, assim como o dinamarquês Midtjylland, diante do grego PAOK de Salonica. O austríaco Rapid Viena venceu o holandês Vitesse Arnhem por 2 a 1.

Após os jogos de volta de 24 de fevereiro, os vencedores do playoff enfrentarão as equipes que terminaram em primeiro em seu grupo durante a primeira fase desta competição, incluindo Roma, Rennes e Feyenoord.

--- Resultados dos jogos de ida dos playoffs da Liga Conferência Europa:

Quinta-feira, 17 de fevereiro:

PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv 1 - 0

Fenerbahçe - Slavia Praga 2 - 3

Midtjylland - PAOK 1 - 0

Rapid Viena - Vitesse Arnhem 2 - 1

Olympique de Marselha - Qarabag 3 - 1

Leicester - Randers 4 - 1

Celtic - Bodo/Glimt 1 - 3

Sparta Praga - Partizan Belgrado 0 - 1

bds-jde/dep/aam

