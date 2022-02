Norueguês Casper Ruud, um dos favoritos, se lesiona e abandona Rio Open

O tenista norueguês Casper Ruud, um dos favoritos a conquistar o Rio Open, abandonou nesta quinta-feira antes de estrear nas oitavas de final devido a um problema físico, informou a organização.

"Infelizmente, Casper Ruud precisou desistir do Rio Open devido a uma lesão abdominal", disse o principal torneio de tênis da América do Sul no Twitter.

Ruud, oitavo no ranking mundial, deveria estrear nesta quinta-feira nas oitavas de final contra o argentino Francisco Cerundolo (número 100) na quadra Guga Kuerten do Jockey Club do Rio de Janeiro, onde acontece a competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O norueguês de 23 anos e o italiano Matteo Berrettini (6º) eram os dois únicos tenistas do Top-10 no ATP 500 do Rio de Janeiro.

Ruud havia acabado de conquistar o torneio ATP em Buenos Aires no último domingo. Na final, ele derrotou o argentino Diego Schwartzman, outro dos candidatos ao título no Rio.

Esta seria sua quinta participação no Rio, torneio disputado em quadras de saibro e onde seu melhor desempenho foi em 2017, quando chegou às semifinais.

O espanhol Roberto Carballes Baena (78º) o substitui no duelo contra Cerundolo tendo entrado na chave como um 'lucky loser', acrescentou a organização.

Quem vencer esse duelo jogará nas quartas de final contra o vencedor da partida entre o italiano Lorenzo Sonego e o sérvio Miomir Kecmanovic, que se enfrentaram nesta quinta-feira.

--- Resultados desta quinta-feira do Rio Open:

- Simples masculino:

Carlos Alcaraz (ESP/N.7) x Jaume Munar (ESP) 2-6, 6-2, 6-1

Pablo Andújar (ESP) x Pablo Cuevas (URU) 7-6 (7/2), 7-5

Pedro Martínez (ESP) x Juncheng Shang (CHN) 6-3, 6-4

Miomir Kecmanovic (SRB) x Felipe Meligeni (BRA) 6-3, 6-0

./bds/raa/ma/aam

Tags