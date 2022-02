No G20, secretária do Tesouro dos EUA pede reforço do sistema de saúde mundial

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, pediu nesta quinta-feira (17) que se reforce o sistema global de saúde diante de futuras pandemias, no início de um encontro de dois dias do G20 financeiro, que acontece na Indonésia.

"Devemos agir, urgentemente, para reforçar a estrutura de saúde mundial para contar com as ferramentas necessárias para prevenir, preparar e responder às futuras crises sanitárias", convocou Yellen nesta reunião.

A reunião foi inaugurada hoje, presencialmente, pelos ministros das Finanças e pelos governadores dos bancos centrais do G20. Já Yellen participa de modo remoto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela ecoou, assim, as declarações do presidente anfitrião, o indonésio Joko Widodo, que deseja reforçar a resiliência do sistema de saúde mundial com uma nova agência dedicada a isso. A ideia foi apresentada por ele em janeiro no Fórum Econômico Mundial de Davos.

Comparada pelo líder indonésio ao Fundo Monetário Internacional (FMI), esta agência serviria, segundo seus proponentes, para tornar o sistema global de saúde mais inclusivo e reativo em caso de crise.

Joko Widodo pediu às potências econômicas do G20 um cofinanciamento nesse sentido e disse esperar que um acordo seja alcançado durante a presidência indonésia.

Sobre este mesmo tema, Yellen enfatizou que "uma coordenação reforçada" entre os países será tão importante quanto mobilizar "o financiamento necessário para preencher as lacunas do sistema".

"Pedimos fortemente o desenvolvimento de um fundo de intermediação financeira alojado no Banco Mundial", declarou a secretária do Tesouro americano, que pediu a "todos os membros do G20 que se unam a ele [...] nos próximos meses".

Segundo ela, o governo dos Estados Unidos apoia "o reforço das iniciativas existentes, como as dos bancos multilaterais de desenvolvimento e a criação do novo fundo fiduciário do FMI para a resiliência e a sustentabilidade. Mas, frisou a secretária, "estas iniciativas não estão adaptadas para todas as situações".

"O Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde (OMS) em breve entregarão ao G20 um informe sobre os déficits no financiamento da estrutura sanitária atual", anunciou Yellen.

"As estimativas das necessidades chegam a US$ 75 bilhões nos próximos cinco anos", completou.

"É muito menor, no entanto, do que o custo econômico da pandemia atual", destacou.

jul/ybl/jvb/mar/tt

Tags