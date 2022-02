Mulher é presa acusada de usar dinheiro de auxílio da pandemia para contratar assassino

A norte-americana Jasmine Martinez, de 33 anos, está presa, entre outras acusações, por usar o dinheiro do benefício social distribuído pelo governo dos EUA na pandemia de Covid-19 para contratar um assassino de aluguel, na Flórida, para matar uma antiga rival. Outras duas pessoas foram presas.

O alvo era Le'Shonte Jones, 24, morta a tiros pelo assassino. Jasmine supostamente pagou o crime com o dinheiro do Programa Federal de Proteção de Pagamento (PPP, na sigla em inglês).

Segundo o jornal Miami Herald, a mulher havia sacado mais de US$ 10 mil (cerca de R$ 51.426) de um montante de US$ 15 mil (cerca de R$ 77.139) que fazia parte do dinheiro obtido junto ao governo americano e que deveria ser utilizado para ajudar no seu salão de beleza.

Além de Jasmine, foram presos Romiel Robinson, de 35 anos, acusado de ser o intermediador, e Javon Carter, de 29 anos, o suposto assassino.

Le'Shonte Jones foi morta a tiros do lado de fora do prédio onde morava após chegar do trabalho no dia 3 de maio de 2021. Seu filho de 3 anos ficou ferido durante o ataque e foi levado ao hospital.

Jasmine Martinez já havia sido presa em 2016 depois que agrediu sua rival, mas, de acordo com o Miami Herald, o caso foi arquivado. Dois anos depois, ela foi detida após espancar Le'Shonte, informou a rede de TV estadunidense NBC.

