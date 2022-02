Milan defende liderança em visita ao lanterna Salernitana no Italiano

O líder visita o lanterna: o Milan defende sua recém-adquirida liderançã na Serie A no estádio da Salernitana, no sábado em jogo da 26ª rodada do campeonato italiano.

A equipe 'rossonera' tem um ponto a mais que a Inter de Milão (2º), que recebe o Sassuolo (12º) no domingo. Mas a Inter disputou um jogo a menos que seu vizinho Milan, o que deixa a disputa muito em aberto.

Nesta guerra de nervos entre os dois gigantes da cidade lombarda, tropeçar diante de times da parte de baixo da tabela pode ser um sério revés.

A Inter somou apenas um ponto - derrota em casa para o Milan, empate com o Napoli - nos dois últimos jogos da Serie A. A isso se soma a derrota por 2 a 0 em casa para o Liverpool na quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o que complica seriamente a continuidade do time de Simone Inzaghi na principal competição continental.

O Napoli (3º), a um ponto da Inter e a dois do Milan, também joga nesta rodada contra uma equipe que está mal na tabela, em seu caso na segunda-feira como visitante diante do Cagliari (18º).

Já a Juventus (4ª) está focada em defender a sua posição na zona da Liga dos Campeões.

Nesta sexta-feira, a 'Juve' recebe o Torino (10º) no clássico de Turim. Os 'bianconeri' têm dois pontos a mais que a Atalanta (5ª), que visita a Fiorentina (8ª) no domingo.

-- Programação da 26ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h45) Juventus - Torino

- Sábado:

(11h00) Sampdoria - Empoli

(14h00) Roma - Hellas Verona

(16h45) Salernitana - Milan

- Domingo:

(08h30) Fiorentina - Atalanta

(11h00) Unione Venezia - Genoa

(14h00) Inter - Sassuolo

(16h45) Udinese - Lazio

- Segunda-feira:

(15h00) Cagliari - Napoli

(17h00) Bologna - Spezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 55 25 17 4 4 50 26 24

2. Inter 54 24 16 6 2 55 20 35

3. Napoli 53 25 16 5 4 46 17 29

4. Juventus 46 25 13 7 5 37 22 15

5. Atalanta 44 24 12 8 4 46 29 17

6. Lazio 42 25 12 6 7 52 39 13

7. Roma 40 25 12 4 9 42 32 10

8. Fiorentina 39 24 12 3 9 43 34 9

9. Hellas Verona 36 25 10 6 9 47 40 7

10. Torino 32 24 9 5 10 31 25 6

11. Empoli 31 25 8 7 10 38 48 -10

12. Sassuolo 30 25 7 9 9 41 44 -3

13. Bologna 28 24 8 4 12 29 40 -11

14. Spezia 26 25 7 5 13 27 46 -19

15. Udinese 24 23 5 9 9 30 40 -10

16. Sampdoria 23 25 6 5 14 33 42 -9

17. Unione Venezia 21 24 5 6 13 22 43 -21

18. Cagliari 21 25 4 9 12 25 46 -21

19. Genoa 15 25 1 12 12 21 46 -25

20. Salernitana 13 23 3 4 16 17 53 -36

