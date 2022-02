Migrantes morrem afogados após serem jogados no mar pela guarda costeira grega (imprensa)

Um requerente de asilo de Camarões acusou a guarda costeira grega de ter jogado no mar dois homens, que morreram afogados na costa da ilha de Samos, Mar Egeu, em setembro, informou a imprensa europeia nesta quinta-feira (17).

Este homem, um ex-membro da marinha camaronesa apresentado como Ibrahim, explicou que a guarda costeira grega os espancou antes de "jogá-los ao mar", sem coletes salva-vidas ou bote de emergência, de acordo com informações publicadas pela alemã "Der Spiegel", o francês Mediapart, o britânico "The Guardian" e a organização jornalística Lighthouse Reports, com sede na Holanda.

A Grécia negou as acusações. Seu ministro de Migração e Asilo, Notis Mitarachi, disse que "a propaganda turca sobre a imigração clandestina costuma dar origem a notícia falsas".

"Na ausência de medidas por parte das autoridades turcas, os membros da guarda costeira grega seguem salvando milhares de homens, mulheres e crianças no mar anualmente. Entre 2015 e 2021, os guardas gregos resgataram mais de 230 mil", destacou o ministro.

Os corpos das duas vítimas, o marfinense Sidy Keita e o camaronês Didier Martial Kouamou Nana, foram encontrados pela guarda costeira turca nos dias 18 e 20 de setembro.

Ibrahim, que desde então apresentou um pedido de asilo na Grécia, conseguiu nadar até a costa turca ao largo de Samos, segundo essas fontes.

Em 14 de setembro, ele embarcou na costa grega junto com outras pessoas a bordo de um barco inflável, com destino à ilha grega.

Quando chegaram a Samos, a guarda costeira foi muito violenta com vários dos migrantes, roubando os seus telefones e o seu dinheiro, segundo vários relatos apresentados pela imprensa.

Outros membros da tripulação do barco também relataram registros agressões seus genitais. Os três homens, os dois mortos e Ibrahim, foram forçados a entrar em um barco e lançados ao mar.

A guarda costeira grega negou a acusação a esses meios de comunicação europeus. Segundo a Der Spiegel, os advogados gregos preparam uma queixa e os advogados turcos também apresentaram uma petição ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

Várias ONGs acusam regularmente a Grécia de maltratar migrantes e realizar expulsões ilegais em sua fronteira, algo que as autoridades negam.

No início de fevereiro, 19 migrantes foram encontrados mortos devido ao frio perto da fronteira grega e as autoridades turcas atribuíram a tragédia aos guardas de fronteira do país vizinho, acusações negadas pelo governo em Atenas.

"A Grécia não é contra a imigração ilegal", afirmou Notis Mitarachi. "Somos contra os traficantes e todos aqueles que exploram o sofrimento humano, seja com fins econômicos ou políticos."

