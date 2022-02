Mais de 11 milhões de latinos vão votar nas eleições de meio de mandato nos EUA (NALEO)

Pelo menos 11,6 milhões de latinos vão votar nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos em 2022, quase o mesmo número de 2018, quando foi registrado um recorde, antecipou o fundo NALEO nesta quinta-feira (17).

Segundo as projeções do Fundo Educativo da Associação Nacional de Funcionários Latinos Eleitos e Designados (NALEO), os latinos vão voltar a desempenhar um papel decisivo nas eleições de meio de mandato.

Estas legislativas, nas quais serão renovados um terço do Senado e toda a Câmara de Representantes, serão realizadas exatamente na metade do mandato presidencial de quatro anos.

O voto dos latinos é importante porque quase um em cada dez eleitores (9,8%) será latino nestas eleições previstas para novembro próximo, o que representa um aumento de 34,1% desde 2014.

O número de eleitores latinos vai aumentar em três estados-chave - Arizona (+9,6%), Colorado (+8,9%) e Nevada (+5,8%) -, enquanto permanecerá inalterado em relação a 2018 em seis (Califórnia, Flórida, Illinois, Nova Jersey, Nova York e Carolina do Norte), informou o NALEO durante uma coletiva de imprensa virtual. Ao contrário, vai diminuir em dois: Texas e Novo México.

Em todo o país e em alguns estados, o NALEO prevê que o voto não hispânico vai diminuir 3,8% em 2022 em comparação a 2018.

"É preciso levar em conta que estas são as primeiras eleições depois do censo de 2020 e a distribuição dos distritos segundo as novas cifras" e "sabemos que os números têm poder político", declarou o diretor-executivo da NALEO, Arturo Vargas, na coletiva de imprensa.

Mas "será preciso ver se os candidatos e os partidos querem investir para tentar mobilizar estes eleitores", acrescentou.

O Partido Democrata do presidente Joe Biden poderia perder o controle do Congresso nestas eleições, devido ao descontentamento de seus eleitores com a inflação alta e a estagnação de algumas de suas reformas mais emblemáticas, como a migratória e o gigantesco plano social conhecido como Build Back Better (Reconstruir Melhor).

A participação dos latinos nas eleições gerais de 2018 não teve precedentes. O NALEO atribui isso a que havia candidatos latinos e temas que mobilizaram seu voto como "a crise da caravana de migrantes ao longo da fronteira, um aumento das medidas antilatinas e os comentários sobre os imigrantes do então presidente Donald Trump".

Naquele ano, a participação eleitoral aumentou em todas as comunidades, idades, grupos raciais e étnicos em todos os âmbitos. Cinquenta e três por cento da população em idade de votar foram às urnas, o que transformou 2018 em um caso atípico em termos de participação recorde.

