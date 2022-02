França anuncia retirada de sua missão antijihadista do Mali

A França anunciou nesta quinta-feira (17) a retirada de sua operação contra os grupos jihadistas do Mali, após nove anos de presença, embora tenha prometido, ao lado de seus aliados, prosseguir com a luta na região do Sahel, diante da crescente influência de outras potências rivais.

"Não existem mais as condições políticas, operacionais e jurídicas para continuar de forma efetiva com o atual compromisso militar na luta contra o terrorismo no Mali e, portanto, decidimos iniciar a retirada coordenada", afirma um comunicado conjunto.

A declaração, assinada pela França, seus aliados europeus, Canadá e os sócios africanos no Sahel e no golfo da Guiné, destaca a "vontade" de seguir com a luta na região, em "estreita coordenação com os países vizinhos" do Mali.

O anúncio coincide com uma reunião de cúpula em Bruxelas entre líderes da União Europeia (UE) e da União Africana (UA) sobre uma nova relação com a África, onde China, Rússia e Turquia também atuam para aumentar sua influência.

A retirada da França de sua ex-colônia acontece em um momento de tensão com a junta militar que tomou o poder no Mali após dois golpes de Estado, acusada de adiar a transição e de recorrer aos serviços da empresa de mercenários russos Wagner.

"Não podemos seguir comprometidos militarmente com autoridades de fato, cuja estratégia e objetivos ocultos não compartilhamos", declarou em uma entrevista coletiva o presidente francês, Emmanuel Macron, que rejeitou "por completo" que a missão foi um fracasso.

Diante do avanço das forças jihadistas no norte do Mali, em janeiro de 2013, a França, presidida então pelo socialista François Hollande, decidiu iniciar a operação Serval, que permitiu recuperar cidades como Gao e Timbuktu.

Após o êxito militar, em meados 2014, o país iniciou uma nova operação, Barkhane, que pretendia expulsar os jihadistas vinculados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico (EI) dos cinco países da região do Sahel - Mali, Mauritânia, Chade, Níger e Burkina Faso. Para reduzir o contingente francês, em 2020 foi criada a força especial europeia Takuba.

Mas apesar das vitórias táticas, o Estado malinês e suas Forças Armadas não conseguiram realmente retomar o terreno dos grupos jihadistas. Além disso, os soldados enfrentam um crescente sentimento antifrancês na região.

"A UE segue comprometida com o Sahel e reajustará sua posição militar dependendo da situação no Mali. Nossa determinação de lutar contra o terrorismo permanece intacta", tuitou o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell.

A UE mantém uma missão de formação das Forças Armadas (EUTM) no Mali. A ONU também está presente desde 2013 com a Minusma, que tem o apoio de mais de 50 países.

Tanto a EUTM como a Minusma continuarão no Mali, mas a presença desta última se vê comprometida porque contava com um amplo apoio da Barkhane. Quase 25.000 soldados estão presentes atualmente no Sahel, incluindo 4.300 franceses.

Mali era o coração do dispositivo francês na luta contra os jihadistas no Sahel. A retirada vai demorar de quatro a seis meses, anunciou Macron, que decidiu em 2021 iniciar uma redução da presença militar.

Mas a tensão com a junta militar que governa Bamako, que no início do ano expulsou o embaixador francês, obrigou Paris a a anunciar a retirada e a acelerar a reorganização de seu dispositivo na região, inclusive nos países do golfo da Guiné (Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim).

Além de reforçar sua presença no vizinho Níger, a França e seus aliados ofereceram seus serviços aos países da África Ocidental para ajudá-los a conter os jihadistas. Uma decisão sobre o tema é aguardada "até junho de 2022", segundo o comunicado conjunto.

"A luta contra o terrorismo no Sahel não pode ser responsabilidade exclusiva dos países africanos", afirmou em uma entrevista o presidente do Senegal, Macky Sall, que celebrou o "compromisso renovado" de seus aliados.

A menos de dois meses das eleições presidenciais, uma retirada forçada do Mali, onde 48 soldados franceses morreram (53 em todo Sahel) em nove anos de operações, pode representar um revés a Macron, que ainda precisa confirmar sua candidatura.

Meses depois da caótica retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, que rendeu uma onda de críticas nacionais e internacionais ao presidente Joe Biden, Macron tenta coordenar ao máximo a retirada do Mali para apresentar como uma decisão conjunta.

