FIA anuncia saída do diretor de provas da F1 Michael Masi

O australiano Michael Masi foi afastado do cargo de diretor de provas da Fórmula 1 após suas decisões polêmicas durante o último e decisivo Grande Prêmio de Abu Dhabi, no final de 2021, anunciou nesta quinta-feira o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A decisão de Masi de reiniciar, na última volta, uma corrida então neutralizada após a entrada de um safety car, permitiu que o holandês Max Verstappen (Red Bull) ultrapassasse o inglês Lewis Hamilton (Mercedes) e conquistasse seu primeiro título mundial. Hamilton criticou duramente essa decisão e considerou que a corrida havia sido "manipulada".

"Niels Wittich e Eduardo Freitas atuarão alternadamente como diretor de provas, auxiliados por Herbie Blash como conselheiro sênior permanente", disse o novo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, em um vídeo, acrescentando que Masi terá outro posto na Federação Internacional.

Outra novidade é que "será criada uma sala de controle virtual", acrescentou. "assim como o árbitro de vídeo-assistência (VAR) no futebol, ele ficará localizado em um dos escritórios da FIA, fora do circuito. Em uma relação em tempo real com o diretor de prova, ajudará a aplicar o regulamento esportivo", afirmou.

"As comunicações diretas de rádio durante a corrida (entre o diretor de corrida e os diretores de equipe), atualmente transmitidas ao vivo pela televisão, serão suprimidas para proteger o diretor de provas de qualquer pressão", acrescentou.

Essas comunicações entre Michael Masi e o 'Team Principal' da equipe Mercedes, Toto Wolff, ou da Red Bull, Christian Horner, geraram polêmica.

Michael Masi, um australiano de 44 anos, chegou ao cargo após a morte de seu antecessor, Charlie Whiting, no início da temporada de 2019.

Sua saída "não é surpresa para ninguém", disse Mattia Binotto, chefe da Ferrari, nesta quinta-feira, durante a apresentação do carro da 'Scuderia' para 2022. "Participamos das discussões. O fato de ter demorado tanto mostra a complexidade da questão", acrescentou.

Como diretor de corrida, "você está sempre sob pressão, no centro da ação. Não foi uma decisão fácil de tomar e nós a apoiamos", disse Binotto.

