Ferrari apresenta novo carro F1-75 de Leclerc e Sainz Jr

A Ferrari apresentou oficialmente nesta quinta-feira seu novo carro de Fórmula 1, batizado de F1-75 e com o qual a equipe italiana espera poder obter sucesso como no passado e alcançar as poderosas Mercedes e Red Bull no topo do campeonato.

A última corrida vencida pela 'Scuderia' remonta ao ano de 2019 (no Grande Prêmio de Cingapura) e no Mundial de Contrutores a equipe terminou em sexto lugar em 2020 e em terceiro em 2021.

Para 2022, os pilotos da Ferrari serão os mesmos de 2021: o monegasco Charles Leclerc (de 24 anos) e o espanhol Carlos Sainz Jr (de 27). A novidade estará no carro, o F1-75, que terá um perfil diferenciado para se adaptar ao novo regulamento, que entra em vigor com a nova temporada.

O efeito solo é favorecido em vez do suporte aerodinâmico, com o objetivo de permitir que os carros de F1 ultrapassem mais facilmente durante a corrida. Os carros para 2022 estão igualmente equipados com rodas maiores.

"A Ferrari é a única equipe que participou de todas as edições do campeonato mundial de F1" desde 1950, lembrou John Elkann, presidente da escuderia, durante a apresentação.

"As expectativas são muito altas, pois somos a Ferrari e sempre esperamos vencer", disse Charles Leclerc. "Mas só conheceremos (o carro novo) quando estivermos na pista", acrescentou o piloto monegasco.

A cor dominante do F1-75 continua sendo o tradicional vermelho mas o carro é também adornado com detalhes em preto.

O número 75 comemora os anos de existência da Scuderia Ferrari.

A nova Ferrari também apresenta um nariz de duas peças com a asa presa à inferior, o que deve dar aos engenheiros uma maior variedade de configurações para se adequar às características dos diferentes circuitos.

A Red Bull já apresentou uma versão preliminar de seu carro para a temporada 2022 e a Mercedes deve apresentar o seu nesta sexta-feira.

Os primeiros testes de pré-temporada estão programados para ocorrerem em Barcelona de 23 a 25 de fevereiro e a primeira corrida acontecerá no Bahrein em 20 de março.

