Fase de grupos da Copa Davis é remarcada para setembro

A fase de grupos do tênis masculino da Copa Davis, que contará com dezesseis equipes divididas em quatro grupos, dos quais os dois primeiros terão acesso à fase de eliminação direta, foi remarcada para setembro, anunciou nesta quinta-feira a Federação Internacional de Tênis (ITF).

Já a fase de mata-mata segue prevista para o mês de novembro.

A partir de 2022, os grupos da Copa Davis serão disputados em quatro cidades em vez de três, como em 2021, ou uma, como aconteceu com Madri em 2019 (a edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de covid-19). Até agora, desde a mudança para o novo formato, tanto a fase de grupos quanto a de eliminação direta aconteciam no final da temporada e eram emendadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora as duas fases estão separadas: em 2022, a primeira está marcada de 14 a 18 de setembro e a segunda (quartas de final, semifinais e final) de 23 a 27 de novembro, especifica a ITF.

"As cidades-sede devem ser designadas em breve, em março", acrescentou a entidade.

"As modificações levam em conta as experiências dos jogadores e dos capitães, para aliviar o calendário terminando uma semana antes da edição de 2021", destaca a ITF.

Para a edição de 2022, a Rússia (defensora do título) e a Croácia (vice-campeã) estão automaticamente classificadas para a fase de grupos, assim como a Sérvia e a Grã-Bretanha, ambas convidadas. As outras doze nações devem passar por uma fase classificatória marcada para os dias 4 e 5 de março, que acontece conforme o antigo formato de duelos com um time da casa e o outro visitante.

O novo formato da Copa Davis, introduzido em 2019, foi amplamente criticado, principalmente por desfigurar a competição de seleções que existe há mais de um século, ao privá-la de sua atmosfera lendária.

ig/fbx/dr/aam

Tags