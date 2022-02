Disney flexibiliza uso de máscaras em parques nos EUA

O uso de máscaras na maioria dos espaços fechados e abertos dos parques da Disney na Califórnia e na Flórida será opcional a partir desta quinta-feira (17) para os vacinados contra a covid-19, informou a companhia.

"Em função das tendências recentes e das diretrizes regulatórias, o Walt Disney World Resort fará ajustes nestas medidas, que podem sofrer novas mudanças a qualquer momento e sem aviso prévio", explicou a The Walt Disney Company em comunicado.

Segundo os novos protocolos, todos os visitantes vacinados não necessitam usar máscaras nas áreas externas e na maior parte das internas, exceto em lugares mais apertados como os ônibus, e também nos centros de primeiros socorros.

As máscaras continuarão sendo obrigatórias para quem quiser visitar os parques sem estar imunizado contra o vírus "em todos os locais fechados, incluindo atrações e filas".

Em julho de 2021, a Disney passou a exigir o uso de máscaras em espaços fechados em seus parques temáticos a todos os visitantes maiores de dois anos. Também pediu a seus funcionários não sindicalizados que se vacinassem contra o vírus.

Os parques temáticos do conglomerado Disney fecharam as portas em março de 2020 por causa da pandemia. O Disney World, em Orlando (Flórida), reabriu em julho daquele ano com a adoção de protocolos sanitários, enquanto a Disneylândia, em Anaheim (Califórnia), apenas voltou a funcionar no ano seguinte.

Os governos da Califórnia e da Flórida estabeleceram diferentes medidas para controlar a pandemia, sendo que o primeiro adotou protocolos sanitários mais rígidos. A Disney ressalta em seu comunicado que os visitantes devem respeitar as normativas vigentes nas cidades e estados onde os parques estão localizados.

