Depois do Afeganistão, Mali evidencia limites da luta antiterrorista ocidental

A retirada do exército francês do Mali após nove anos de luta antijihadista mostra os limites de uma estratégia adotada pelos países ocidentais em outras partes do mundo, especialmente no Afeganistão: a primazia da resposta militar a um problema mais profundo.

Muitas coisas separam a saída caótica dos Estados Unidos de Cabul em agosto passado e a do Mali, anunciada nesta quinta-feira pela França e seus aliados europeus. Mas os pontos de convergência são instrutivos.

"O fracasso da França no Mali é muito semelhante a outros fracassos ocidentais" na luta contra o terrorismo, resume Colin Clarke, diretor de pesquisa do Soufan Center, um think tank com sede em Nova York.

Para o especialista, "o Afeganistão é provavelmente o exemplo mais próximo, já que a retirada ocorreu antes que qualquer um dos dois países atingisse seus objetivos. Em ambos os casos à custa da segurança, uma vez que provavelmente levará ao crescimento de grupos jihadistas".

E nos dois casos, as iniciativas ocidentais não conseguiram criar estruturas estatais locais legítimas e resilientes: exército, administração, governo.

No Sahel, as ações francesas contra os jihadistas ligados à Al-Qaeda ou ao grupo Estado Islâmico (EI) conseguiram conter sua disseminação, mas os Estados africanos não foram capazes de reconquistar politicamente os territórios, muitas vezes grandes demais para as tropas militares mobilizadas.

A operação Barkhane encurralou os jihadistas, desmantelou suas redes e neutralizou os líderes ou chefes operacionais.

Mas no Mali, como no Afeganistão, na Somália ou na Síria, essas operações, "que rapidamente são consideradas sucessos militares, muitas vezes escondem as sementes de futuros conflitos mais complexos", observa Bakary Sambé, diretor do Instituto Timbuktu em Dacar.

"O contraterrorismo clássico, que parece ter o favor dos parceiros internacionais, só ataca os sintomas de um mal já arraigado", acrescenta o especialista, citando como raízes "a pobreza, o fraco desenvolvimento, o mau governo e a injustiça".

Emily Estelle, analista do American Entreprise Institute (AEI) em Washington, traça um paralelo entre Mali e um Afeganistão também submetido ao "desafio fundamental da governança".

"Nenhuma vitória militar será suficiente para derrotar uma insurgência enquanto persistirem flagelos como corrupção ou abuso por parte das forças de segurança", acrescenta.

Mais uma vez, um exército ocidental moderno está abandonando o campo diante de um inimigo capaz de se regenerar renovando suas tropas, promovendo seu ódio ao Ocidente nas redes sociais e propondo soluções alternativas para a má administração local.

Muitos especialistas estimam que os soldados franceses deveriam ter se retirado em 2014, após o sucesso da Operação Serval, antecessora da Barkhane.

"Agora sabemos, do Afeganistão, que uma operação estrangeira com muitas forças ocidentais desdobradas não pode durar para sempre", diz Alain Antil, do Instituto Francês de Relações Internacionais (IFRI).

A comparação entre Mali e Afeganistão inspira os próprios jihadistas. A tomada do poder pelo Talibã em agosto, dez anos depois de ser derrubado pelos americanos, estabelece um modelo.

"Os jihadistas salafistas do Mali aprenderam com o manual de instruções do Talibã. E sua vitória valida a estratégia de outros grupos de serem pacientes e minar o governo local e as forças armadas estrangeiras", estima Emily Estelle.

A luta contra o terrorismo continua em busca de uma fórmula. A França tentou dividir o peso com uma força especial europeia Takuba, que acompanharia o exército malinense em combate.

Fora do Mali, agora terá que se reinventar.

No Afeganistão, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou uma estratégia sem presença no terreno, atacando do ar, "o que de certa forma é o que os Estados Unidos fazem há anos em outros países como o Iêmen ou a Somália", explica Tore Hamming, da King's College de Londres.

"A ideia de Paris de passar de Barkhane para Takuba é globalmente baseada na mesma lógica": "dedicar menos recursos e minimizar riscos", acrescenta o analista. Mas, se pode neutralizar um líder, "não é uma estratégia para vencer a guerra contra os jihadistas".

