David Guion é o novo técnico do lanterna Bordeaux

David Guion será o treinador do Bordeaux até o final desta temporada, anunciou nesta quinta-feira o clube que ocupa o último lugar da primeira divisão do futebol francês.

Guion, de 54 anos, que foi técnico do Reims, substitui Vladimir Petkovic, demitido na semana passada devido aos maus resultados.

"Ele poderá contribuir com toda sua experiência e seu conhecimento do futebol francês (mais de 100 jogos na Ligue 1). Valores de peso na perspectiva da permanência do clube na elite do campeonato francês", afirmou em um comunicado o Bordeaux, que por enquanto tem a pior defesa das cinco principais ligas europeias (61 gols sofridos em 24 jogos).

Após seu início como treinador no SO Chambery e depois no Cannes em 2011, o ex-zagueiro David Guion levou o Reims à elite do futebol francês em 2018, depois de ser campeão da segunda divisão. Nesse mesmo ano, ele foi premiado como o melhor treinador da Ligue 2.

