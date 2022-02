Comunicado do Business Wire :Regencell Bioscience Holdings Limited

Fórmula líquida experimental RGC-COV19TM da Regencell Bioscience mostra eficácia por meio de seus pacientes candidatos na eliminação de sintomas leves a moderados da COVID-19 dentro do período de tratamento de seis dias em seu estudo de eficácia EARTH

A Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ: RGC) ("Regencell" ou a "Empresa") anunciou hoje os resultados de uma análise de um total de 37 pessoas inscritas em sua avaliação de MTC do RGC-COV19TM por meio de um ensaio de eficácia de abordagem holística ("EARTH") conduzido pela Regencell Bioscience Asia Limited ("Regencell Asia") de seu novo candidato a MTC oral contra a COVID-19: RGC-COV19TM (formulação líquida [RGCA-CV01] da Regencell Bioscience). Os resultados ainda precisam ser revisados por pares. Após a conclusão bem-sucedida do estudo de eficácia EARTH, o RGC-COV19TM poderia ser usado de forma mais ampla para o tratamento da população que busca uma abordagem natural e holística para reduzir e eliminar efetivamente os sintomas da COVID-19 e reduzir o risco de hospitalização e morte.

"Os resultados do EARTH marcam um importante caminho para a empresa em seu objetivo de salvar e melhorar a vida de pacientes no mundo inteiro. Com os casos de COVID-19 aumentando globalmente em 2022, há uma urgência em encontrar uma abordagem holística para o seu tratamento. Ao estabelecer a Regencell Asia e por meio das descobertas preliminares do EARTH, esperamos acelerar o processo de encontrar um tratamento alternativo e natural para a COVID-19. Esses resultados destacam o potencial de oferecer um tratamento natural e holístico para a COVID-19", disse Ji Yang Lee (Jay), CEO e cofundador da Regencell Asia.

Sobre o ensaio de eficácia EARTH

O objetivo principal do EARTH é avaliar a eficácia de MTC - RGC-COV19TM (formulação líquida [RGCA-CV01] da Regencell Bioscience) na redução e eliminação dos sintomas da COVID-19 por meio de uma abordagem holística dentro de um período de seis dias.

O EARTH foi um ensaio de eficácia não cego realizado de 1º de outubro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. Os critérios de qualificação exigiam que todos os pacientes tivessem confirmação laboratorial da infecção por SARS-CoV-2 nos três dias anteriores ao tratamento e com início dos sintomas nos cinco dias anteriores ao tratamento.

Com base nos critérios mencionados acima, os pacientes assintomáticos foram rejeitados e 37 indivíduos aleatórios acabaram se qualificando para participar e foram inscritos. Os pacientes candidatos tinham idades entre cinco e 61 anos e de diferentes raças, origens étnicas e origens socioeconômicas. 23 pessoas estavam em Kuala Lumpur e Seremban (Malásia), enquanto os outros 14 indivíduos estavam na Califórnia (Estados Unidos). 23 dos 37 pacientes inscritos começaram a tomar o RGC-COV19TM no prazo de três dias a partir do início dos sintomas e os 14 pacientes restantes começaram a tomar o RGC-COV19TM entre quatro e cinco dias após o início dos sintomas.

Ao conduzir o EARTH, a Regencell Asia estabeleceu um máximo de seis dias de tratamento por paciente. Os candidatos foram obrigados a relatar seus sintomas de COVID-19 todos os dias de acordo com três categorias de gravidade (leve, moderada, grave) e a lista continha sintomas como febre, fadiga, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, náusea, sensação de calor, calafrios, sonolência, falta de ar, dor ou pressão persistente no peito, dor muscular e desconforto abdominal. Também foi pedido que os pacientes identificassem quaisquer outros sintomas que estivessem experimentando. Cada paciente recebeu dois dias de tratamento progressivamente, enquanto um teste de transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) para pacientes na Malásia foi realizado a cada dois dias.

Sempre que o resultado do teste de RT-PCR de um paciente dava negativo ou os pacientes não apresentavam mais sintomas da COVID-19 (exceto disfunção sensorial ou tosse ocasional) dentro do período de tratamento de seis dias, o tratamento era encerrado. Durante o tratamento com MTC, três deles não estavam vacinados, três estavam parcialmente vacinados e 31 estavam totalmente vacinados. No final do tratamento, o número total de pacientes cujos sintomas foram completamente eliminados dentro do período de tratamento de seis dias, exceto a disfunção sensorial e a tosse ocasional, foi registrado para determinar a eficácia.

Sobre os resultados do EARTH

Eficácia da eliminação completa dos sintomas dentro do período de tratamento de seis dias

Dos 37 pacientes com COVID-19, 36 tiveram todos os sintomas eliminados, exceto a disfunção sensorial e a tosse ocasional, dentro do período de tratamento de seis dias. Nosso estudo de eficácia mostrou que, após tomar o RGC-COV19TM, 97,3% dos pacientes tiveram seus sintomas leves a moderados de COVID-19 eliminados, exceto a disfunção sensorial e a tosse ocasional, dentro do período de tratamento de seis dias. 15 dos 36 pacientes experimentaram disfunção sensorial antes de receber o tratamento. Entre esses 15 pacientes, cinco recuperaram suas funções sensoriais, enquanto os 10 restantes mostraram melhorias no final do período de tratamento de seis dias.

Dos 36 pacientes, o número de dias que levou para que todos os sintomas fossem eliminados, exceto a disfunção sensorial e a tosse ocasional, dentro do período de tratamento de seis dias, foi: 1 dia = 6 pacientes, 2 dias = 7 pacientes, 3 dias = 5 pacientes, 4 dias = 11 pacientes, 5 dias = 4 pacientes e 6 dias = 3 pacientes.

Eliminação dos sintomas após uma dose completa de RGC-COV19TM

31 dos 37 pacientes com COVID-19, representando aproximadamente 83,8%, relataram a eliminação de um ou mais sintomas após tomar uma dose completa do RGC-COV19TM, com o maior número de sintomas eliminados após um dia de tratamento relatado por um paciente foi sete. O número médio de dias que levou desde o início do tratamento para todos os 37 pacientes com COVID-19 eliminarem todos os sintomas, exceto a disfunção sensorial e a tosse ocasional, foi de 3,4 dias. O maior número de sintomas diferentes relatados pelos pacientes foi de 14 e o número médio de sintomas diferentes relatados foi de aproximadamente seis.

Malásia - tratamento tendo como resultado RT-PCR negativo

Dos 23 pacientes da Malásia, 10 (representando aproximadamente 43,48%) testaram RT-PCR negativo no tratamento de seis dias (RT-PCR negativo em 2 dias = 4 pacientes, 4 dias = 4 pacientes, 5 dias = 1 paciente, 6 dias = 1 paciente). Desde o início do tratamento, a média de dias que esses 10 pacientes levam para testar negativo foi de 3,5 dias. O mínimo e máximo de dias necessários para os pacientes testarem negativo foi de 2 e 6 dias, respectivamente. Os 13 pacientes restantes tiveram todos os sintomas eliminados, exceto a disfunção sensorial e a tosse ocasional, em seis dias (média de 3,5 dias) e, portanto, não foram testados para COVID-19.

Tratamento no prazo de três dias a partir do início dos sintomas vs. entre quatro e cinco dias após o início dos sintomas

Análises adicionais mostraram que os 23 pacientes que começaram a tomar o RGC-COV19TM no prazo de três dias a partir do início dos sintomas levaram uma média de 3,2 dias para eliminar todos os sintomas, exceto a disfunção sensorial e a tosse ocasional, sendo 14 o número máximo de sintomas diferentes relatados por um indivíduo e cinco o número médio de sintomas diferentes relatados.

Os 14 pacientes restantes que começaram a tomar o RGC-COV19TM entre quatro e cinco após o início dos sintomas levaram em média 3,6 dias para eliminar todos os sintomas, exceto a disfunção sensorial e a tosse ocasional, sendo 13 o número máximo de sintomas diferentes relatados por um indivíduo e sete o número médio de sintomas relatados.

Status de vacinação

Os três pacientes que não foram vacinados relataram uma média de três sintomas cada e todos levaram em média 2,3 dias para que os sintomas fossem eliminados. Os três pacientes que foram parcialmente vacinados relataram uma média de três sintomas cada e levaram em média 3,3 dias para que todos os sintomas fossem eliminados, exceto a disfunção sensorial. Um desses três pacientes testou RT-PCR negativo após quatro dias de tratamento. Os demais pacientes que foram totalmente vacinados relataram um número médio de seis sintomas cada e levaram em média 3,5 dias para que todos os sintomas fossem eliminados, exceto a disfunção sensorial e a tosse ocasional. Todos os pacientes que foram vacinados receberam uma dose única, dose dupla ou uma combinação de vacina da Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac-CoronaVac e/ou Janssen da Johnson & Johnson.

Pacientes de alto risco

Dos 37 pacientes, nove apresentaram uma combinação de dispneia (dificuldade respiratória) e dor torácica persistente. Seis desses nove pacientes não apresentaram mais dificuldade para respirar e/ou dor torácica persistente após uma dose completa do RGC-COV19TM.

Sem efeitos colaterais adversos

Com base nos dados relatados pelos pacientes, não houve piora dos sintomas durante e após o consumo do RGC-COV19TM e nenhum dos pacientes apresentou efeitos colaterais adversos desconhecidos.

Nenhum evento adverso emergente do tratamento

Entre os três pacientes com comorbidades como lúpus eritematoso sistêmico (LES), asma e câncer, não nenhum evento adverso emergente do tratamento e nenhuma descontinuação do RGC-COV19TM devido a resultados adversos.

Morte/hospitalização

Ao final do ensaio de eficácia EARTH, nenhum dos pacientes foi hospitalizado e não houve óbito. A eficácia do RGC-COV19TM não foi afetada pelo momento de aparição dos sintomas ou fator de risco subjacente. Os resultados foram consistentes em todas as idades, sexo, raças e etnias demográficas entre os pacientes inscritos.

Mais sobre o EARTH

Existem centenas de milhões de pessoas diagnosticadas com COVID-19 no mundo inteiro e alguns apresentam sintomas pós-COVID, como cansaço extremo (fadiga), falta de ar, problemas de memória e concentração (nevoeiro cerebral), palpitações cardíacas, tontura, dor ou aperto no peito e dor nas articulações - que agora estão sendo classificadas como sintomas da COVID longa.

Como os sintomas da COVID longa têm efeitos substanciais na qualidade de vida e capacidade de trabalho das pessoas, a Regencell Asia está realizando seus estudos para pacientes com COVID longa usando uma fórmula natural e holística: o RGC-COV19TM (RGCA-LCV01).

Sobre o RGC-COV19TM

O RGC-COV19TM é uma fórmula líquida experimental, natural e administrada por via oral que visa reduzir e eliminar os sintomas da COVID-19.

O RGC-COV19TM pode ser tomado com segurança por duas a três semanas. Ao realizar o EARTH, o tratamento foi limitado a seis dias para avaliar sua eficácia na redução e eliminação dos sintomas da COVID-19.

A Regencell iniciou sua abordagem investigativa para o tratamento da COVID-19 quando um amigo da Regencell contraiu COVID-19 em março de 2020 e o praticante de medicina tradicional chinesa (MTC) usou sua fórmula patenteada de MTC para tratá-lo - uma fórmula usada nos últimos 30 anos para tratar vários pacientes com resfriado e gripe, incluindo durante o surto de SARS de 2003. O praticante de MTC tratou posteriormente nove pacientes voluntários com COVID-19 nos Estados Unidos. O "praticante de MTC" refere-se ao nosso parceiro estratégico de pesquisa em MTC, Sik-Kee Au, pai de nosso fundador e CEO.

Os resultados do estudo mostraram que o tratamento foi eficaz. Como a Regencell tem como objetivo salvar vidas, melhorar o bem-estar dos pacientes e atender às necessidades não atendidas do mercado, a Regencell quer disponibilizar seu tratamento natural e holístico para as pessoas necessitadas.

De março de 2020 a agosto de 2021, a Regencell estabeleceu protocolos e procedimentos para conduzir o ensaio de eficácia EARTH na Malásia e nos Estados Unidos.

O RGC-COV19TM usa ingredientes naturais para estimular o próprio mecanismo de cura do corpo e o medicamento reduz efetivamente os sintomas da COVID-19, como febre, fadiga, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, náusea, calafrios, sonolência, falta de ar, peito persistente dor e dores musculares à medida que o medicamento atua para (i) reduzir e limpar o muco e a fleuma do sistema respiratório superior; (ii) dissipar patógenos virais externos por meio de suor intenso, urina e excrementos; (iii) limpar o calor endógeno e hepático; (iv) desintoxicar o fígado; e (v) melhorar a circulação corporal.

Ao aplicar o "Sik-Kee Au TCM Brain Theory®" do praticante de MTC, o RGC-COV19TM elimina os coágulos sanguíneos do cérebro, restaurando assim as várias funções cerebrais do paciente.

O RGC-COV19TM (RGCA-CV01) é administrado em uma dose de RGCA-CV01-1Na (aproximadamente 230ml) e uma dose de RGCA-CV01-2Da (aproximadamente 230ml) de cada vez, com uma dose de RGCA-CV01-1Na a ser tomada a partir da noite do primeiro dia de tratamento e uma dose de RGCA-CV01-2Da a ser tomada após o almoço do dia seguinte, até a eliminação dos sintomas.

Sobre a Regencell Bioscience Holdings Limited e a Regencell Bioscience Asia Limited: avanço nas fórmulas de MTC concebidas para salvar e melhorar vidas

Por mais de 30 anos, o praticante de MTC com quem a Regencell Bioscience é parceira tem tratado pacientes com distúrbios neurológicos e doenças infecciosas. As candidatas a fórmula de MTC do praticante de MTC são derivadas de uma fórmula base de MTC e uma fórmula ajustável que é desenvolvida com base em sua teoria do cérebro, conhecida como "Sik-Kee Au TCM Brain Theory®".

Tanto a Regencell Bioscience quanto o praticante de MTC estão comprometidos em retribuir à sociedade e demonstram seu cuidado com os pacientes, responsabilidade com um alto padrão de qualidade e integridade, respeito ao valorizar as parcerias, o trabalho em equipe e a harmonia e entusiasmo para melhorar a vida dos menos favorecidos.

Desde sua presença na Bolsa de Valores, a Regencell Bioscience - por meio de uma joint venture com a Honor Epic Enterprises Limited - formou a Regencell Bioscience Asia Limited para oferecer tratamentos relacionados à COVID-19 a pacientes nos países da ASEAN, Índia, Japão, Austrália e Nova Zelândia, uma vez que a Regencell Bioscience aspira ser a líder de mercado global no fornecimento de tratamento natural e holístico para distúrbios neurológicos e doenças infecciosas. Para mais informações, acesse www.regencellbioscience.com e www.regencellasia.com.

Declarações prospectivas

