Comunicado do Business Wire :NEC OncoImmunity

NEC OncoImmunity AS (NOI)anunciou hoje uma publicação que descreve uma nova abordagem para tipagem de novos alelos HLA e caracteriza o HLA de tumores para direcionar a imunoterapia personalizada contra o câncer.

A abordagem computacional executa a tipagem HLA a partir de dados de sequenciamento da próxima geração com o uso dos pontos fortes atuais da tipagem HLA convencional, ao mesmo tempo em que permite a descoberta de novos alelos HLA e variantes HLA específicas de tumores através de uma mutação proprietária chamada bioinformática no NOI.

A NOI cooperou com a Ultimovacs ASA no estudo para validar a abordagem da tipagem HLA do sangue de diversos doadores usando o sequenciamento HLA com orientação aprofundada. A validação confirmou quase 100% do sucesso de tipagem HLA no 1o e 2o campos de resolução.

A abordagem foi publicada na revista especializada HLA, onde o primeiro autor Anzar e seus colegas também demonstraram como a abordagem levou à descoberta de um novo alelo HLA oficialmente nomeado, a partir de dados de sequenciamento padrão com uso rotineiro no projeto de vacinas personalizadas contra o câncer.

"Esta abordagem é um desenvolvimento importante no campo da imunoterapia de precisão. Ela vai ajudar a comunidade de tipagem HLA a preencher lacunas nas bibliotecas humanas mundiais de HLA e identificar novas variantes de HLA em estudos de associação de doenças, além de melhorar a precisão da tipagem HLA para o transplante de órgãos e a criação de vacinas. Agora vamos poder usar esta adição exclusiva à nossa caixa de ferramentas de bioinformática para caracterizar ainda mais a relação entre a variação nos alelos HLA e a resposta à imunoterapia contra o câncer", disse o Dr. Trevor Clancy, diretor científico da NEC OncoImmunity.

Título: Tipagem HLA personalizada leva à descoberta de novos alelos HLA e variantes HLA específicas de tumores

Autores: Irantzu Anzar, Angelina Sverchkova, Pubudu Samarakoon, Espen Basmo Ellingsen, Gustav Gaudernack, Richard Stratford e Trevor Clancy

URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tan.14562

Sobre a NEC OncoImmunity AS

A NEC OncoImmunity AS é uma empresa de biotecnologia direcionada por inteligência artificial (IA) que oferece software proprietário com base em aprendizagem automática e que aborda as principais lacunas de conhecimento na previsão de antígenos imunogênicos bona fidepara imunoterapia personalizada contra o câncer e vacinas contra doenças infecciosas. A tecnologia de IA pode ser utilizada para identificar alvos de antígenos/epítopos ideais para vacinas contra doenças infecciosas, vacinas contra o câncer verdadeiramente personalizadas e terapias com células T em um prazo clinicamente processável, bem como facilitar a seleção eficaz de pacientes para a imunoterapia contra o câncer. Para obter mais informações, acesse a NEC OncoImmunity AS em http://www.oncoimmunity.com/.

Contato

Trevor Clancy trevor@oncoimmunity.com

