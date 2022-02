Comunicado do Business Wire :MYT Netherlands Parent B.V.

A MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE) ("Mytheresa" ou a "Empresa"), empresa matriz do Mytheresa Group GmbH, anunciou hoje os resultados financeiros do segundo trimestre do ano fiscal de 2022, encerrado em 31 de dezembro de 2021. A plataforma digital de várias marcas de luxo gerou mais um trimestre de forte crescimento com rentabilidade sólida e contínua.

Michael Kliger, CEO da Mytheresa, disse:"Os excelentes resultados e desempenho do segundo trimestre do ano fiscal de 2022 mostram que a Mytheresa está emergindo como uma das poucas vencedoras no espaço do comércio eletrônico de luxo. O número recorde de clientes inéditos e o aumento dos gastos dos clientes existentes comprovam nossa abordagem exclusiva centrada no cliente. Estamos confiantes de que a Mytheresa continua sendo a melhor parceira para as marcas de luxo quando se trata de interagir com nossos clientes de várias marcas de alto valor que não podem ser facilmente alcançados com ofertas de marca única. Acreditamos que ainda existem grandes oportunidades de crescimento para a Mytheresa, impulsionadas pela mudança dos consumidores de luxo para o mercado on-line, e um potencial geográfico e da categoria ainda sem explorar".

Kliger continuou: "Além disso, estamos ganhando força como um destino de compras importante para os consumidores de luxo nos Estados Unidos, onde vemos um sólido crescimento trimestre após trimestre. Existe um vazio no cenário de varejo dos EUA para um verdadeiro comerciante de luxo e os consumidores estão se apoiando na Mytheresa para ajudar a preencher esse vazio. Estamos empolgados em alcançar um número crescente de clientes nos EUA, com força especial na Flórida, Texas e Califórnia, que estão emergindo como importantes mercados para a demanda de luxo. Vemos um longo caminho para o crescimento da Mytheresa nos EUA."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

DESTAQUES FINANCEIROS DO SEGUNDO TRIMESTRE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

-- Crescimento do GMV de 26,2% ano a ano para EUR200,2 milhões, em comparação com EUR158,6 milhões no mesmo período do ano anterior

-- Aumento de vendas líquidas de 18,3% ano a ano, para EUR187,6 milhões

-- Aumento da margem de lucro bruto de 390 pontos base para 53,4%, em comparação com 49,5% no período do ano anterior, devido ao aumento nos negócios de preço integral e vendas do CPM gerando margem bruta de 100%

-- EBITDA ajustado de EUR28,3 milhões, em comparação com EUR22,1 milhões no mesmo período do ano anterior

-- Aumento do margem do EBITDA ajustado para 15,1%, em comparação com 14,0% no segundo trimestre do ano fiscal de 2021

-- Receita operacional ajustada de EUR26,0 milhões, em comparação com EUR20,1 milhões no mesmo período do ano anterior

-- Receita líquida ajustada de EUR18,9 milhões, em comparação com EUR14,8 milhões no mesmo período do ano anterior

DESTAQUES RECENTES DE NEGÓCIOS

Expansão global sólida:

-- Forte crescimento do GMV em todas as geografias com +26,2%, em comparação com o segundo trimestre do ano fiscal de 2021, e +67,7%, em comparação com o segundo trimestre do ano fiscal de 2020

-- Maior crescimento das vendas líquidas nos Estados Unidos, com +74,2% em relação ao segundo trimestre do ano fiscal de 2021, à medida que a penetração no mercado acelera

-- Eventos de alto impacto para os principais clientes na Europa, China e Estados Unidos

Parcerias de marca contínuas:

-- Lançamento de coleções cápsulas exclusivas e pré-lançamentos em colaboração com Tom Ford, Isabel Marant, Givenchy, Acne Studios, Ami Paris, Christian Louboutin, Bottega Veneta e muitos mais

-- Implementação bem-sucedida do Modelo de plataforma com curadoria (CPM), somando agora seis marcas com impacto positivo nos negócios

-- Primeiro pop-up 360º em realidade virtual produzido para o lançamento dos produtos exclusivos da Moncler na Mytheresa

Crescimento de clientes de alta qualidade:

-- Crescimento de clientes ativos de 30,2%, atingindo 740 mil

-- Novo número recorde de novos compradores de primeira viagem em um trimestre com mais de 120 mil clientes

-- Taxas de recompra positivas contínuas de grupos de clientes recém-adquiridos no segundo trimestre de 2022

-- Forte crescimento no número de clientes principais com 39,6% no segundo trimestre do ano fiscal de 2022, em comparação com o mesmo período do ano fiscal de 2021, bem como aumento no GMV médio por clientes principais com 2,3% no segundo trimestre do ano fiscal de 2022, em comparação com o mesmo período do ano fiscal de 2021.

-- Lançamento da opção de compensação de carbono para nossos clientes ao fazer um pedido, além do compromisso da Mytheresa de alcançar a neutralidade de carbono no ano fiscal de 2022

Desempenho operacional forte e consistente:

-- Manteve a continuidade dos negócios em todas as operações apesar da onda da variante ômicron, com foco na saúde e bem-estar de todos os funcionários da Mytheresa como prioridade máxima

-- Satisfação muito alta do cliente com uma pontuação de 82,2% no grau de recomendação no segundo trimestre do ano fiscal de 2022, apesar dos atrasos no envio global

-- Obtenção de uma forte margem de lucro bruto com 53,4% no segundo trimestre do ano fiscal de 2022, com base no foco consistente nos negócios de preço integral e vendas do CPM, gerando margem bruta de 100%

-- Início da construção do novo armazém no Aeroporto de Leipzig (Alemanha), com melhorias significativas esperadas nos prazos de entrega

PERSPECTIVA DE NEGÓCIOS

Para todo o ano fiscal completo encerrado em 30 de junho de 2022, aumentamos nossa orientação anterior:

-- GMV na faixa de EUR 755 milhões a EUR 775 milhões, representando um crescimento de 23% a 26% (de EUR 750 milhões a EUR 770 milhões, representando um crescimento de 22% a 25%)

-- Vendas líquidas de EUR 700 milhões a EUR 720 milhões (confirmado EUR 700 milhões a EUR 720 milhões)

-- Lucro bruto de EUR350 milhões a EUR365 milhões, representando um crescimento de 22% a 27% (de EUR345 milhões a EUR355 milhões, representando um crescimento de 21% a 24%)

-- Margem do EBITDA ajustado na faixa de 9% a 10% (aumento de 8% a 9%)

As declarações prospectivas anteriores refletem as expectativas da Mytheresa na data de hoje. Dado o número de fatores de risco, incertezas e premissas discutidos abaixo, os resultados reais podem diferir materialmente. A Mytheresa não tem a intenção de atualizar suas declarações prospectivas até o próximo anúncio de resultados trimestrais, exceto nas declarações disponíveis publicamente.

INFORMAÇÕES SOBRE TELECONFERÊNCIA E WEBCAST

A Mytheresa realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do segundo trimestre do ano fiscal de 2022 em 16 de fevereiro de 2022 às 8h (horário do leste dos EUA). Aqueles que desejam participar via webcast devem acessar a chamada através do site de Relações com Investidores da Mytheresa em https://investors.mytheresa.com. Aqueles que desejam participar por telefone podem discar o número +1 (844) 200-6205 (EUA) ou +1 (929) 526-1599 (Internacional). A senha será 618310. Uma repetição estará disponível via webcast no site de Relações com Investidores da Mytheresa. A repetição por telefone estará disponível a partir das 11h (horário do leste dos EUA) de 16 de fevereiro de 2022 a 23 de fevereiro de 2022, discando +1 (866) 813-9403 (EUA) ou +44 204 525-0658 (Internacional). A senha da repetição é 995209.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" de acordo com o significado da Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, tal como alterada, e da Seção 21E da Lei do Mercado de Capitais dos Estados Unidos de 1934, tal como alterada, incluindo declarações relacionadas com o impacto da pandemia global da COVID-19; o impacto das restrições ao uso de identificadores para anunciantes (IDFA); futuras vendas, despesas e lucratividade; desenvolvimento futuro e crescimento esperado de nosso negócio e da indústria; nossa capacidade de executar nosso modelo de negócios e nossa estratégia de negócios; possuir caixa suficiente disponível e capacidade de empréstimo para atender às necessidades de capital de giro, serviço da dívida e despesas de capital para os próximos 12 meses; e gastos de capital projetados. Em alguns casos, é possível identificar as declarações prospectivas pelas seguintes palavras: "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "em andamento", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "deveria", "irá", "iria" ou a forma negativa desses termos ou outra terminologia comparável, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras. Estas declarações são apenas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos por estas declarações prospectivas. Ao avaliar estas declarações e nossas perspectivas, você deve considerar cuidadosamente os fatores apresentados a seguir.

Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado à imprensa ou para refletir novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.

A realização ou sucesso dos assuntos cobertos por tais declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e suposições conhecidos e desconhecidos. Se tais riscos ou incertezas se materializarem ou se alguma das suposições se mostrar incorreta, nossos resultados podem diferir materialmente dos resultados expressos ou implícitos nas declarações prospectivas que fazemos.

Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. As declarações prospectivas representam as crenças e suposições de nossa administração somente na data em que tais declarações são feitas.

Mais informações sobre esses e outros fatores que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídas nos registros feitos com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de tempos em tempos, entre as quais a seção intitulada "Fatores de Risco" presente no formulário 20-F arquivado em 15 de outubro de 2021 sob a Regra 424(b)(4) da Lei de Valores Mobiliários. Esses documentos estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov e na seção "SEC Filings" em Relações com Investidores do nosso site em: https://investors.mytheresa.com.

SOBRE AS MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO-IFRS E MÉTRICAS OPERACIONAIS

Revisamos uma série de métricas operacionais e financeiras, incluindo as seguintes métricas de negócios e não-IFRS, para avaliar nosso negócio, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nosso negócio, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Apresentamos o EBITDA ajustado, a Receita operacional ajustada e a Receita líquida ajustada porque eles são frequentemente utilizados por analistas, investidores e outras partes interessadas para avaliar as empresas do nosso setor. Além disso, acreditamos que essas medidas são úteis para destacar tendências em nossos resultados operacionais, porque excluem o impacto de elementos que estão fora do controle da administração ou que não refletem nossas operações e desempenho em andamento. O EBITDA ajustado, a Receita operacional ajustada e a Receita líquida ajustada apresentam limitações, pois excluem certos tipos de despesas. Usamos o EBITDA ajustado, a Receita operacional ajustada e a Receita líquida ajustada apenas como informações complementares. Recomendamos que você avalie cada ajuste e os motivos pelos quais os consideramos apropriados para uma análise complementar.

Nossas medidas financeiras não-IFRS incluem:

-- EBITDA ajustado é uma medida financeira não-IFRS que calculamos como receita líquida antes das despesas financeiras (líquidas), impostos e depreciação e amortização, ajustada para excluir os custos de preparação da OPI e da transação, outros custos relacionados à transação e as despesas de compensação baseada em ações relacionadas à OPI.

-- Receita operacional ajustada é uma medida financeira não-IFRS que calculamos como receita operacional, ajustada para excluir os custos de preparação da OPI e da transação, outros custos relacionados à transação e as despesas de compensação baseada em ações relacionadas à OPI.

-- Receita líquida ajustada é uma medida financeira não-IFRS que calculamos como receita líquida, ajustada para excluir as despesas financeiras sobre nossos Empréstimos aos acionistas, os custos de preparação da OPI e da transação, outros custos relacionados à transação, as despesas de compensação baseada em ações relacionadas à OPI e os efeitos relacionados do imposto de renda.

Não podemos prever o lucro líquido (prejuízo) em uma base prospectiva sem esforços excessivos devido à alta variabilidade e dificuldade em prever certos itens que afetam o lucro líquido (prejuízo), incluindo, mas não se limitando a, imposto de renda e despesa de juros e, como resultado, são incapazes de fornecer uma reconciliação para o EBITDA ajustado projetado.

O Valor bruto de mercadorias (GMV) é uma medida operativa e significa o valor total em euros dos pedidos processados. O GMV inclui o valor da mercadoria, frete e taxas. Ele é líquido de devoluções, impostos sobre valor agregado e cancelamentos. O GMV não representa receitas auferidas por nós. Usamos o GMV como indicador do uso de nossa plataforma que não é influenciado pelo mix de vendas diretas e vendas comissionadas. Os indicadores para monitorar o uso da nossa plataforma incluem, entre outros, clientes ativos, total de pedidos enviados e o GMV.

SOBRE A MYTHERESA

A Mytheresa é uma das principais plataformas de comércio eletrônico de moda de luxo, com envio para mais de 130 países. Fundada como uma boutique em 1987, a Mytheresa foi lançada on-line em 2006 e oferece roupas pré-fabricadas, sapatos, bolsas e acessórios para homens, mulheres e crianças. A edição altamente selecionada de mais de 200 marcas se centra em verdadeiras marcas de luxo, como Bottega Veneta, Burberry, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino e muitos mais. A experiência digital exclusiva da Mytheresa é baseada em um foco nítido em compradores de alto luxo, produtos exclusivos e ofertas de conteúdo, tecnologia de ponta e plataformas analíticas, bem como operações de serviço de alta qualidade. A empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York registrou vendas líquidas de EUR 612,1 milhões (+36,2%, em comparação com o ano fiscal de 2020) em seu primeiro ano fiscal como empresa pública (https://investors.mytheresa.com).

Fonte: MYT Netherlands Parent B.V.

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financeiros e métricas operacionais importantes (valores em milhões de euros)

-0- *T Três meses encerrados em Seis meses encerrados em 31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2021 Variação em %/BPs 31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2021 Variação em %/BPs (em milhões) (não auditado) Volume bruto de mercadorias (GMV) EUR 158.6 EUR 200.2 26.2% EUR 285.0 EUR 364.0 27.8% Clientes ativos (últimos 12 meses, em milhares) 569 740 30.2% 569 740 30.2% Total de pedidos enviados (últimos 12 meses, em milhares) 1,256 1,656 31.8% 1,256 1,656 31.8% Vendas líquidas EUR 158.6 EUR 187.6 18.3% EUR 285.0 EUR 345.4 21.2% Lucro bruto EUR 78.6 EUR 100.1 27.4% EUR 137.3 EUR 177.4 29.3% Margem de lucro bruto(1) 49.5% 53.4% 390 BPs 48.2% 51.4% 320 BPs EBITDA ajustado(2) EUR 22.1 EUR 28.3 27.8% EUR 32.6 EUR 42.3 29.9% Margem do EBITDA ajustado(1,2) 14.0% 15.1% 110 BPs 11.4% 12.3% 90 BPs Receita operacional ajustada(2) EUR 20.1 EUR 26.0 29.6% EUR 28.5 EUR 37.9 32.9% Margem da receita operacional ajustada(1,2) 12.7% 13.9% 120 BPs 10.0% 11.0% 100 BPs Receita líquida ajustada(2) EUR 14.8 EUR 18.9 27.3% EUR 20.1 EUR 27.1 35.2% Margem da receita líquida ajustada(1,2) 9.3% 10.1% 80 BPs 7.0% 7.8% 80 BPs *T

(1) Como porcentagem das vendas líquidas.

(2) EBITDA, EBITDA ajustado, receita operacional ajustada e receita líquida ajustada são medidas não definidas pela IFRS. Para mais informações sobre como calculamos essas medidas e as limitações de seu uso, consulte acima.

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financeiros e métricas operacionais importantes (valores em milhões de euros)

A seguir estão as reconciliações do EBITDA ajustado, receita operacional ajustada e receita líquida ajustada com suas medidas financeiras IFRS mais diretamente comparáveis:

-0- *T Três meses encerrados em Seis meses encerrados em 31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2021 Variação em % 31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2021 Variação em % (em milhões) (não auditado) Receita líquida EUR 15.7 EUR 2.1 (86.9%) EUR 25.4 EUR (5.2) (120.6%) Despesas financeiras, líquidas EUR (5.0) EUR 0.2 (104.0%) EUR (10.2) EUR 0.4 (103.8%) Despesa de imposto de renda EUR 5.9 EUR 7.0 19.0% EUR 9.6 EUR 10.4 7.9% Depreciação e amortização EUR 2.0 EUR 2.3 10.5% EUR 4.1 EUR 4.4 9.2% da depreciação do direitode uso de ativosEUR 1.3 EUR 1.4 6.0% EUR 2.6 EUR 2.7 4.4% EBITDA EUR 18.7 EUR 11.5 (38.3%) EUR 28.9 EUR 10.0 (65.4%) Preparação da OPI e custos de transação(1) EUR 3.5 EUR 0.0 (100.0%) EUR 3.7 EUR 0.0 (100.0%) Outros custos relacionados à transação(2) EUR 0.0 EUR 1.0 N/A EUR 0.0 EUR 1.0 N/A Compensação baseada em ações relacionadas à OPI(3) EUR 0.0 EUR 15.7 N/A EUR 0.0 EUR 31.3 N/A EBITDA ajustado EUR 22.1 EUR 28.3 27.8% EUR 32.6 EUR 42.3 29.9% *T

-0- *T Três meses encerrados em Seis meses encerrados em 31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2021 Variação em % 31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2021 Variação em % (em milhões) (não auditado) Receita operacional EUR 16.6 EUR 9.2 (44.3%) EUR 24.8 EUR 5.5 (77.7%) Preparação da OPI e custos de transação(1) EUR 3.5 EUR 0.0 (100.0%) EUR 3.7 EUR 0.0 (100.0%) Outros custos relacionados à transação(2) EUR 0.0 EUR 1.0 N/A EUR 0.0 EUR 1.0 N/A Compensação baseada em ações relacionadas à OPI(3) EUR 0.0 EUR 15.7 N/A EUR 0.0 EUR 31.3 N/A Receita operacional ajustada EUR 20.1 EUR 26.0 29.6% EUR 28.5 EUR 37.9 32.9% *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financeiros e métricas operacionais importantes (valores em milhões de euros)

-0- *T Três meses encerrados em Seis meses encerrados em 31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2021 Variação em % 31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2021 Variação em % (em milhões) (não auditado) Receita líquida EUR 15.7 EUR 2.1 (86.9%) EUR 25.4 EUR (5.2) (120.6%) Preparação da OPI e custos de transação(1) EUR 3.5 EUR 0.0 (100.0%) EUR 3.7 EUR 0.0 (100.0%) Outros custos relacionados à transação(2) EUR 0.0 EUR 1.0 N/A EUR 0.0 EUR 1.0 N/A Compensação baseada em ações relacionadas à OPI(3) EUR 0.0 EUR 15.7 N/A EUR 0.0 EUR 31.3 N/A Despesas financeiras em empréstimos aos acionistas(4) EUR (5.3) EUR 0.0 (100.0%) EUR (10.9) EUR 0.0 (100.0%) Efeito do imposto de renda(5) EUR 0.9 EUR 0.0 (100.0%) EUR 1.9 EUR 0.0 (100.0%) Receita líquida ajustada EUR 14.8 EUR 18.9 27.3% EUR 20.1 EUR 27.1 35.2% *T

(1) Representa honorários profissionais não recorrentes, incluindo honorários de consultoria, jurídicos e contábeis, relacionados à nossa oferta pública inicial, que são classificados em despesas com vendas, gerais e administrativas.

(2) Outros custos relacionados a transações representam honorários profissionais não recorrentes, incluindo honorários de consultoria e contabilidade, relacionados a possíveis transações.

(3) No ano fiscal de 2021, com a OPI efetiva, alguns funcionários-chave da administração receberam uma remuneração baseada em ações concedida uma única vez. Essas despesas serão reconhecidas de acordo com cronogramas de aquisição definidos em períodos futuros, incluindo EUR 31,2 milhões para o semestre encerrado em 31 de dezembro de 2021. Não consideramos essas despesas como um indicativo de nosso desempenho operacional principal.

(4) Nossa receita líquida ajustada exclui a receita (despesas) financeira associada a nossos Empréstimos aos acionistas, que não consideramos um indicativo de nosso desempenho principal. Não recebemos quaisquer receitas em dinheiro dos Empréstimos aos acionistas, originados como parte da aquisição da Neiman Marcus em 2014. Em janeiro de 2021, reembolsamos nossos Empréstimos aos acionistas (principal mais juros pendentes) usando uma parte das receitas líquidas de nossa oferta pública inicial.

(5) Reflete os ajustes à despesa histórica de imposto de renda para refletir as mudanças na receita tributável para cada um dos períodos apresentados devido a mudanças nas despesas financeiras relacionadas com os Empréstimos aos acionistas, assumindo uma taxa de imposto legal de 27,8%.

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de lucro e receita abrangente (valores em milhares de euros, exceto ações e dados por ação)

-0- *T Três meses encerrados em Seis meses encerrados em (em milhares de euros) 31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2021 Vendas líquidas 158,593 187,571 284,952 345,402 Custo das vendas, excluindo depreciação e amortização (80,023) (87,453) (147,701) (167,969) Lucro bruto 78,570 100,118 137,251 177,433 Custo de envio e pagamento (17,833) (25,509) (32,666) (45,476) Despesas de marketing (19,696) (23,828) (37,137) (46,256) Vendas, despesas gerais e administrativas (22,104) (40,980) (37,660) (77,138) Depreciação e amortização (2,046) (2,261) (4,067) (4,443) Outras despesas (receitas), líquidas (276) 1,708 (897) 1,427 Receita operacional 16,615 9,246 24,824 5,547 Receita financeira 7,952 0 16,243 0 Despesa financeira (2,976) (199) (6,085) (388) Receita (despesa) financeira, líquida 4,975 (199) 10,157 (388)Receita (prejuízo) antes do imposto de renda 21,590 9,048 34,981 5,159 Despesa de imposto de renda (5,866) (6,982) (9,627) (10,390) Receita líquida (prejuízo) 15,724 2,066 25,354 (5,230) Hedge de fluxo de caixa 78 (1,088) 949 (2,169) Imposto de renda relacionado ao hedge de fluxo de caixa 11 336 (231) 604 Conversão de moeda estrangeira - (28) - (54) Outra receita abrangente (prejuízo) 89 (780) 718 (1,619)Receita abrangente (prejuízo) 15,813 1,287 26,072 (6,849) Lucros básico e diluído por ação EUR 0.22 EUR 0.02 0.36 EUR (0.06) Média ponderada de ações ordinárias em circulação (básicas) - em milhões 70.2 86.3 70.2 86.3 Média ponderada de ações ordinárias em circulação (diluídas) - em milhões 70.2 87.7 70.2 88.0 *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas da posição financeira (valores em milhares de euros)

-0- *T (em milhares de euros)30 de junho de 202131 de dezembro de 2021AtivosAtivos não circulantes Ativos intangíveis e fundo de comércio 155,611 155,353 Propriedade e equipamento 8,810 8,411 Ativos de direito de uso 14,009 21,328 Total de ativos não circulantes178,430185,091Ativos circulantes Inventários 247,054 244,312 Comércio e outras contas a receber 5,030 41,814 Outros ativos 14,667 17,535 Caixa e equivalentes de caixa 76,760 79,745 Total de ativos circulantes 343,510 383,406Total de ativos521,941568,497 Patrimônio líquido e passivos Capital subscrito 1 1 Reserva de capital 444,951 477,424 Déficit acumulado (60,837) (66,067) Outra receita abrangente acumulada 1,602 (17) Patrimônio líquido total385,718411,342 Passivos não circulantes Provisões 717 742 Passivos de arrendamento 8,786 16,063 Passivos fiscais diferidos 2,308 4,806 Total de passivos não circulantes11,81121,611Passivos circulantes Obrigações fiscais 14,293 19,906 Passivos de arrendamento 5,361 5,443 Passivos de contrato 10,975 8,314 Comércio e outras contas a pagar 43,558 39,170 Outros passivos 50,225 62,711 Total de passivos não circulantes 124,412 135,544Total de passivos136,223157,156Patrimônio líquido e passivos totais 521,941 568,497*T

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de mudanças no patrimônio líquido (valores em milhares de euros)

-0- *T (em milhares de euros) Capital subscrito Reserva de capital Déficit acumulado Reserva de hedge Reserva de conversão de moeda estrangeira Patrimônio líquido totalSaldo em 1º de julho de 2020 1 91,008 (28,234) - 1,602 64,377 Receita líquida - - 25,354 - - 25,354 Outra receita abrangente - - - 718 - 718 Outra receita abrangente - - 25,354 718 - 26,072 Outra receita abrangente - 14 - 14 Saldo em 31 de dezembro de 2020 1 91,022 (2,880) 718 1,602 90,463 Saldo em 1º de julho de 2021 1 444,951 (60,837) - 1,602 385,718 Receita líquida - - (5,230) - - (5,230) Outra receita abrangente - - - (1,566) (53) (1,619) Receita abrangente - - (5,230) (1,566) (53) (6,849) Compensação baseada em ações - 32,473 - - - 32,473 Saldo em 31 de dezembro de 2021 1 477,424 (66,067) (1,566) 1,549 411,342*T

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de fluxos de caixa (valores em milhares de euros)

-0- *T Seis meses encerrados em 31 de dezembro(em milhares de euros)20202021 Receita líquida (prejuízo) 25,354 (5,230) Ajustes para Depreciação e amortização 4,067 4,443 Despesa (receita) financeira, líquida (10,157) 388 Compensação baseada em ações 14 32,473 Despesa de imposto de renda 9,627 10,390 Mudança nos ativos e passivos operacionais Aumento (redução) nas provisões 124 25 (Aumento) redução de estoques (62,837) 2,741 (Aumento) redução em comércio e outras contas a receber (1,197) (36,785) Redução (aumento) em outros ativos 1,955 (2,817) (Redução) aumento de outros passivos 2,968 10,267 Aumento (redução) nos passivos de contrato (734) (2,661) Aumento (redução) em comércio e outras contas a pagar 2,550 (4,387) Imposto de renda pago (1,102) (1,674) Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades operacionais (29,368) 7,172 Despesas com bens e equipamentos e ativos intangíveis (1,363) (1,057) Receita da venda de bens e equipamentos e ativos intangíveis 44 - Caixa líquido (usado em) das atividades de investimento (1,319) (1,057) Juros pagos (3,962) (388) Receitas de passivos bancários 64,990 - Reembolso de passivos bancários (29,000) - Reembolso de empréstimos aos acionistas (2,411) - Pagamento de passivos de arrendamento (3,047) (2,689) Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de financiamento 26,570 (3,076)Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa (4,118) 3,038Caixa e equivalentes de caixa no início do período 9,367 76,760Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa (18) (53)Caixa e equivalentes de caixa no final do período 5,231 79,745*T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220216005139/pt/

Contato

Relações com Investidores:Mytheresa.com GmbH Stefanie Muenz tel.: +49 89 127695-1919 e-mail: investors@mytheresa.com

Solebury Trout Deena Friedman / Maria Lycouris tel.: +1 800 929 7167 e-mail: investors@mytheresa.com

Assessoria de Comunicação - Relações Públicas Mytheresa.com GmbH Sandra Romano cel.: +49 152 54725178 tel.: +49 89 127695-236 e-mail: sandra.romano@mytheresa.com

Assessoria de Comunicação - Imprensa de Negócios Mytheresa.com GmbH Alberto Fragoso cel.: +49 152 38297355 tel.: +49 89 127695-1358 e-mail: alberto.fragoso@mytheresa.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags