Comunicado do Business Wire :Metropolitan Group

A Metropolitan Premium Properties, agência imobiliária de serviços completos, está oferecendo a investidores ofertas especiais na aquisição do ultraluxuoso Six Senses Residences, localizado no West Crescent de Palm Jumeirah em Dubai.

Covering an area of 1.2million sq. ft., the Six Senses Residences The Palm, Dubai will have a total of four buildings with a hotel, residential units as well as nine beach villas featuring private access to all the hotel's facilities and services. (Photo - AETOSWire)

A desenvolvedora imobiliária Select Group e sua parceira de joint-venture Emirates Strategic Investments Company (ESIC) desenvolverão o Six Senses The Palm, Dubai, que está programado para ser concluído no quarto trimestre de 2024.

O projeto marcará a entrada do primeiro hotel e residências da marca Six Senses nos EAU, formado por 60 suítes luxo de hotel e 162 requintadas residências, localizadas a poucos passos de diversas atrações famosas de Dubai, incluindo o Nakheel Mall, Al Ittihad Park, The Palm Tower e a Golden Mile Galleria, entre outros.

Nikita Kuznetsov, sócio do Metropolitan Group e diretor executivo da Metropolitan Premium Properties, disse: "Este é um projeto fabuloso e único e já estamos vendo muito interesse de mercados internacionais. Na Metropolitan, presenciamos sempre uma forte demanda de investidores estrangeiros por propriedades de luxo, que representam 7% do nosso portfólio. A maioria das nossas transações internacionais vem da Comunidade dos Estados Independentes, Reino Unido e outras regiões da Europa, incluindo a França, Alemanha e Áustria".

Abrangendo uma área de 1,2 milhão de pés quadrados, a Six Senses Residences The Palm, Dubai, terá um total de quatro edifícios com um hotel, unidades residenciais e também nove vilas de praia com acesso exclusivo todos os serviços e instalações do hotel.

No centro do empreendimento está a exclusiva Six Senses Place, uma instalação de 60.000 pés quadrados de bem-estar e estilo de vida que inclui o Six Senses Spa, academia completa, piscina com circuito de massagem, quadra de squash, clínica de bem-estar e estética, espaços para reuniões, espaço de co-working, lounges, clube infantil e bar de coquetéis.

Além do Six Senses Place, os residentes também se beneficiarão de outras opções de lazer que incluem uma quadra de tênis, quadra de paddle, restaurantes, bares, áreas com piscinas, pista de corrida, acesso direto à praia e diversos jardins.

Localizadas à beira-mar, as Signature Villas possuem plantas com cinco dormitórios, estacionamento privativo, jardins internos e piscinas com borda infinita com vista para a praia e os palmeirais. Além das Signature Villas, os compradores podem escolher desde coberturas e duplexes Sky Villas com dois ou quatro dormitórios e estacionamento subterrâneo.

As residências serão projetadas priorizando a sustentabilidade e o bem-estar, e seus arredores terão espaços verdes elaborados, jardins sombreados, trilhas de caminhada, pistas de corrida e áreas de recreação. Os residentes poderão usufruir de um exuberante Jardim Zen, pátio paisagístico, quadra de tênis e micro fazenda, além de espaço para atividades externas. Os espaços externos serão conectados por caminhos pavimentados, túneis revestidos por plantas e pontes pitorescas. Seu projeto de paisagismo também inclui lagos naturais, grandes pedras Wadi e redários, que criarão uma atmosfera relaxante para as áreas de piscina e terraços para banhos de sol.

O projeto oferece unidades com dois dormitórios, com aproximadamente 2.000 pés quadrados, a partir de US$ 2,6 milhões. O valor de uma cobertura de quatro dormitórios começa em US$ 12,6 milhões e uma exclusiva Signature Villa, a partir de US$ 21,7 milhões.

Os investidores terão a oportunidade de obter um Visto Dourado dos Emirados Árabes Unidos, que permite que estrangeiros vivam, trabalhem, estudem e abram empresas nos EAU sem patrocínio local. Com um valor mínimo qualificável de AED 5 milhões (US$ 1,36 milhão), os proprietários devem adquirir uma propriedade sem hipoteca ou financiamento e mantê-la por pelo menos dois anos.

Para mais informações, acesse https://s-senses-the-palm.ae/ ou ligue +971 58 648 8888.

