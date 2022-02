Comunicado do Business Wire :Cepton Technologies, Inc.

A Cepton, Inc. (Nasdaq: CPTN), uma empresa inovadora do Vale do Silício e líder em soluções lidar MMT® de alto desempenho, anunciou que a Empresa realizará sua cerimônia de toque de sino na Nasdaq hoje, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, às 9h15 horário da Costa Leste dos EUA (ET).

A Cepton iniciou sua listagem pública na Nasdaq Capital Market em 11 de fevereiro de 2022. Celebrando este importante marco, o Dr. Jun Pei, fundador e diretor executivo da Cepton, tocará o sino na abertura ao lado do Dr. Mark McCord, cofundador e diretor de operações e de George Syllantavos e Akis Tsirigakis, codiretores executivos da empresa de aquisição de propósito específico (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) parceira da Empresa, a Growth Capital Acquisition Corp. Eles também estarão acompanhados por membros da equipe Cepton e representantes de parceiros estratégicos, investidores e consultores.

"Ao tocarmos o sino da Nasdaq hoje, não abriremos apenas as negociações do dia, mas também uma nova era de inovação orientada ao objetivo de tornar o lidar uma tecnologia popular de sensor automotivo", disse o Dr. Jun Pei, diretor executivo da Cepton. "Estou entusiasmado por me juntar à presença física e virtual dos meus talentosos colegas e daqueles que nos apoiaram em todas as etapas do crescimento da Cepton. Estou animado com nossa futura jornada como uma empresa de capital aberto, e permanecemos firmes em nossa missão para oferecer transporte autônomo e seguro para todos".

Sobre a Cepton Technologies, Inc.

A Cepton, sediada no Vale do Silício, é uma inovadora de soluções baseadas em lidar para o setor automotivo (ADAS/AV), cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. Com sua Micro Motion Technology (MMT®) patenteada, a Cepton busca popularizar o lidar e alcançar uma abordagem equilibrada para desempenho, custo e confiabilidade, permitindo ao mesmo tempo soluções de percepção 3D redimensionáveis e inteligentes em todos os setores.

A Cepton recebeu o maior prêmio pela produção em série de lidar ADAS conhecido no setor até hoje, baseado no número de modelos de veículos premiados, para apoiar o programa Ultra Cruise da General Motors. Ela também está envolvida com todos os outros dez principais OEMs globais.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com duas décadas de experiência conjunta em diversas tecnologias avançadas nos campos de lidar e imagens, a Cepton se dedica à comercialização de soluções lidar de alto desempenho e qualidade no mercado de massa. Com sede em San José, Califórnia, a Cepton possui um centro de excelência em Troy, Michigan, para fornecer suporte local para a região metropolitana de Detroit, repleta de clientes OEM e Tier 1. A Cepton também está presente na Alemanha, Canadá, Japão, Índia e China para atender a uma base global de clientes em rápido crescimento. Para obter mais informações, acesse www.cepton.com e siga a Cepton no Twitter e no LinkedIn.

Contato

Investidores: InvestorRelations@cepton.com Assessoria de imprensa: Faithy Li, media@cepton.com

