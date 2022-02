Comunicado do Business Wire :CADMATIC

As soluções de projeto e gerenciamento de informações da CADMATIC são utilizadas nos estaleiros Meyer Turku e Rostock há mais de 10 anos e em seu estaleiro Papenburg desde 2018. No estaleiro da Meyer em Papenburg, a CADMATIC foi utilizada recentemente para dar suporte ao projeto de um navio de cruzeiro com capacidade para 1.250 passageiros, 144.000 toneladas brutas de registro que devem ser entregues este ano.

"Após usar a CADMATIC por mais de três anos em Papenburg, e mais tempo em outros locais, estou convencido de que o software 'CADMATIC Outfitting Design and Information Management' é a melhor escolha para nossos projetos de navios de escala complexa e extrema. Nossa parceria com a CADMATIC é um elemento chave em nossa jornada para o próximo nível de construção naval conduzida por dados", diz Jan Meyer, Diretor Executivo da Meyer.

O projeto complexo do navio de cruzeiro requer as melhores ferramentas CAD da categoria

O uso do CADMATIC permite que os projetistas da Meyer se concentrem em inovações e soluções que executem os melhores layouts e disposições em vez de gastar tempo em verificações de rotina e etapas que o software pode executar com eficiência.

"Estamos felizes em anunciar que percorremos todo o ciclo do projeto, construindo com sucesso um gigante oceânico com a CADMATIC no estaleiro da Meyer em Papenburg. A CADMATIC é uma plataforma de software aberta que pode ser facilmente integrada ao cenário de software do estaleiro da Meyer. Ele agiliza o processo desde o projeto até a produção e se conecta perfeitamente ao gerenciamento de materiais e outros sistemas", disse o Diretor de Informações da Meyer, Paul Meyer, que recentemente foi premiado com o 2o lugar na competição "Diretor de Informações do Ano" de grandes empresas na Alemanha.

A migração e conversão de dados na CADMATIC são realizadas de modo totalmente automático para dar suporte à estratégia digital da Meyer, e os processos de negócios incluem transferências de milhões de peças entre sistemas, garantindo a programação da produção e a exatidão da execução.

"Estou muito satisfeito que a Meyer compartilhe nossa visão de transformação digital e construção naval conduzida por dados. Juntos, reduzimos os prazos de entrega em projeto e construção, melhoramos a qualidade do projeto e harmonizamos a forma de trabalhar nos estaleiros da Meyer e seus subcontratados", disse o Diretor Executivo da CADMATIC, Jukka Rantala.

Sobre a CADMATIC

A CADMATIC tem profundas raízes no projeto e construção de navios. Tem sido vital para ajudar estaleiros em todo o mundo a obter benefícios visíveis e mensuráveis na conclusão de projetos de alta complexidade em tempo hábil com alta qualidade durante mais de 40 anos. Cerca de 40% dos estaleiros ativos com pedidos de navios comerciais usam a CADMATIC em todo o mundo.

www.cadmatic.com

Contato

Martin Brink martin.brink@cadmatic.com +27765930010

