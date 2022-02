Comunicado do Business Wire :Bluehole New Consumption

Principal mídia da China de cigarros eletrônicos (vape), a Bluehole New Consumption, publica hoje um comentário do setor sobre os resultados preliminares do BAT 2021

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220217005057/pt/

Vuse US Value Share (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, veja o artigo completo em português:

Até 15 de fevereiro, as 4 principais empresas de tabaco, incluindo a British America Tobacco (BAT), Altria, Philip Morris International e Japan Tobacco International, anunciaram os seus resultados anuais de 2021. A BAT registrou uma receita de £ 25,68 bilhões (US$ 34,82 bilhões), um aumento de 6,9% em 2021, sendo a principal entre as quatro maiores empresas de tabaco em receita.

O aumento da receita da BAT foi em grande parte motivado pelo forte crescimento de vendas de novos produtos do tabaco, incluindo o tabaco aquecido de vapor e produtos orais

Em 2021, a BAT registrou um "crescimento acelerado da receita de nova categoria" de 50,9%, com aumento de receita de 59% em produtos de vapor. Até o final de 2021, existiam mais de 18,3 milhões de consumidores adultos usando os produtos não combustíveis da BAT, com mais de 8,4 milhões de fumantes de cigarros eletrônicos (vapers) no mundo inteiro.

"O crescimento contínuo em novas categorias é a base dos planos de sucesso de longo prazo da BAT", disse Ross Hindle, analista na Third Bridge. "Com mais de 1,1 bilhão de fumantes ainda usando combustíveis, a oportunidade de converter os consumidores para as novas categorias é altamente atraente."

Com o compromisso de construir um amanhã melhor, a BAT vem transformando os seus negócios ao oferecer vários produtos de risco reduzido. A BAT espera atingir as metas de negócios de receita de £ 5 bilhões em produtos de novas categorias até 2025 e a marca de 50 milhões de consumidores globais de produtos não combustíveis até 2030. Em 2021, a BAT converteu mais de 4,8 milhões de fumantes adultos para produtos não combustíveis, como a sua marca de cigarro eletrônico (de vapor) Vuse.

Em setembro de 2021, a BAT anunciou que a Vuse se tornou a marca global número um de vape. Desde 2018, a Vuse testemunhou um crescimento constante na participação no mercado global, já que fez parceria com a SMOORE, líder global em tecnologia de atomização. Em virtude de suas bobinas de cerâmica FEELM, a SMOORE foi responsável por 18,9% da participação total do mercado global em 2020. A FEELM, a marca de tecnologia de atomização pertencente à SMOORE, tem sido o fornecedor estratégico de tecnologia e fabricação da Vuse.

Como líder global de no setor de tabagismo de vapor, a Vuse atingiu uma participação de valor anual de 33,5% nos cinco principais mercados de vapor (EUA, Canadá, França, Alemanha e Reino Unido), que respondem por aproximadamente 75% da receita total de vapor da indústria (sistema fechado).

No mercado mais importante, a Vuse continuou seu ritmo de crescimento nos EUA, uma vez que fechou a diferença de pontos de compartilhamento de valor de 27% em 2 anos. Com liderança de mercado em 27 dos 50 estados, a participação de valor da Vuse nos EUA atingiu 35,9% em dezembro de 2021. Com apenas 0,1% de diferença de participação de valor com a Juul (36%), a Vuse está prestes a se tornar líder no mercado dos EUA.

A BAT anunciou a sua transformação nos negócios para construir um amanhã melhor e tem incentivado ativamente os fumantes a mudar para produtos de risco reduzido. Enquanto isso, a Vuse desenvolveu processos de verificação de idade de terceiros para vendas on-line e trabalhou com parceiros de varejo para garantir que seus produtos estejam disponíveis apenas para consumidores adultos. No entanto, a Juul encontra-se envolvida em polêmica, já que foi acusada de fazer marketing para menores nos EUA. Em 2021, a Juul concordou em pagar US$ 40 milhões ao estado da Carolina do Norte e US$ 14,5 milhões ao estado do Arizona para solucionar processos por marketing juvenil.

Em termos de bobina de atomização, a Juul ainda utiliza bobinas de algodão tradicionais, enquanto o principal produto da Vuse, o Vuse Alto, é um dos primeiros grandes produtos de vapor a adotar bobinas de cerâmica FEELM, que melhoraram amplamente o desempenho e a qualidade da redução de danos. Como força motivadora de crescimento, a Vuse Alto respondeu por mais de 90% das receitas da Vuse nos EUA em 2021.

Além disso, o FDA (U.S. Food and Drug Administration) dos EUA autorizou as vendas do primeiro vape nos EUA, o Vuse Solo, em outubro de 2021, e destacou seus benefícios de saúde pública e fundamentação científica, aumentando significativamente o reconhecimento do consumidor da Vuse e as vendas do quarto trimestre nos EUA. Também envia uma mensagem positiva para a aprovação de outros produtos Vuse, como o Vuse Alto, o seu principal produto de vapor equipado com bobinas de cerâmica. A Aplicação de Tabaco Pré-mercado (PMTA, Premarket Tobacco Application) do Vuse Alto foi apresentada um ano após o Vuse Solo.

De acordo com a Daiwa Securities, a Vuse é superior à Juul por ser a primeira marca de vapor a receber a autorização de comercialização do FDA dos EUA. É provável que o Vuse Alto também seja aprovado para vendas pelo FDA, sustentado por anos de pesquisa científica da BAT e seu fornecedor de tecnologia SMOORE.

A seguir, veja os links para se acessar os resultados preliminares do BAT 2021:

https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOCBHNFN/$file/FY_2021_Presentation_Slides.pdf

https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOCBHNFN/$file/FY_2021_Announcement.pdf

Para ler o artigo original, visite: https://bluehole.com.cn/news/detail/48439

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220217005057/pt/

Contato

Bluehole New Consumption Cheng Bianji, (86)13530848319

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags