Chefe da administração de aviação dos EUA renuncia

Steve Dickson, administrador da agência americana que supervisiona a aviação, renunciará no final de março por razões pessoais, antes de concluir seu mandato de cinco anos.

Chegou em agosto de 2019 com a tarefa pesada de restituir a imagem da FAA, então acusada de complacência com a Boeing após dois acidentes mortais de aviões 737 MAX.

Também enfrentou as consequências da pandemia de covid-19 sobre o tráfego aéreo e mais recentemente a remoção caótica nos Estados Unidos das torres de internet 5G.

Em uma carta destinada na quarta-feira aos funcionários da agência, Dickson explica que deseja passar mais tempo com sua família após uma carreira dedicada à aviação.

"A agência está em uma melhor posição do que há dois anos", afirmou este piloto aposentado.

"Seu mandato foi marcado por um compromisso inabalável com a missão de segurança da FAA", comentou o secretário americano de Transporte, Pete Buttigieg.

Dickson chegou no momento em que a FAA era alvo de críticas pelos seus laços estreitos com a Boeing. Foi acusada de ser complacente com a fabricante e de não ter reagido mais energicamente após o acidente em outubro de 2018 do 737 MAX da companhia indonésia Lion Air, que deixou 189 mortos.

Quatro meses depois, um avião do mesmo tipo, desta vez da Ethiopian Airlines, também sofreu um acidente, provocando 157 vítimas mortais.

