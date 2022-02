Brasil e Hungria firmam cooperação em defesa, recursos hídricos e ajuda humanitária

A visita oficial do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Hungria resultou na assinatura de três memorandos de entendimento para cooperação nas áreas de defesa, recursos hídricos e ajuda humanitária, em especial a "cristãos perseguidos". Na prática, porém, os textos não têm valor jurídico vinculante, nem estabelecem obrigações formais aos signatários.

A citação à perseguição de cristãos vem no momento em que Bolsonaro e o premiê da Hungria, Viktor Orbán, tentam reforçar seus traços conservadores com objetivos eleitorais. Considerados líderes de direita e autodeclarados defensores "da família e do cristianismo", os dois devem concorrer à reeleição neste ano.

