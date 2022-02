Bayern de Munique tenta recuperação diante do lanterna Greuther Fürth na Bundesliga

Depois de perder para o Bochum (4-2) na semana passada e empatar (1-1) nos últimos instantes na quarta-feira contra o Salzburg, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o líder Bayern de Munique tentará reagir no domingo diante do lanterna Greuther Fürth pela 23ª rodada da Bundesliga.

Esses resultados "não são o que esperávamos, nem a mídia, os torcedores e a equipe, então há um pouco de pressão", admitiu o técnico Julian Nagelsmann.

Nesta semana, o jovem técnico mostrou seu desacordo com a política de transferências do clube. Até o presidente honorário, Uli Hoeness, deu algumas alfinetadas nos atuais dirigentes, o que gerou uma certa turbulência no gigante de Munique.

O Bayer Leverkusen (3º) abre a rodada nesta sexta-feira com a visita ao Mainz (9º), com o objetivo de encostar no Borussia Dortmund (2º), que enfrenta o Borussia Mönchengladbach (13º) no domingo em seu estádio.

Antes desta 23ª rodada, o Borussia Dortmund está 6 pontos atrás do líder Bayern e o Bayer Leverkusen está 11 pontos atrás.

O RB Leipzig (4º) visita o Hertha Berlim (14º) no domingo.

-- Programação da 23ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(16h30 GMT-3) Mainz - Bayer Leverkusen

- Sábado:

(11h30) Wolfsburg - Hoffenheim

Stuttgart - Bochum

Augsburg - Freiburg

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin

(14h30) Colônia - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(11h30) Bayern de Munique - Greuther Furth

(13h30) Borussia Dortmund - B. Moenchengladbach

(15h30) Hertha Berlim - RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 52 22 17 1 4 70 25 45

2. Borussia Dortmund 46 22 15 1 6 57 36 21

3. Bayer Leverkusen 41 22 12 5 5 58 36 22

4. RB Leipzig 34 22 10 4 8 43 27 16

5. Hoffenheim 34 22 10 4 8 43 34 9

6. Freiburg 34 22 9 7 6 34 25 9

7. 1. FC Union Berlin 34 22 9 7 6 29 30 -1

8. Colônia 32 22 8 8 6 34 37 -3

9. Mainz 31 22 9 4 9 31 24 7

10. Eintracht Frankfurt 31 22 8 7 7 33 34 -1

11. Bochum 28 22 8 4 10 24 32 -8

12. Wolfsburg 27 22 8 3 11 23 33 -10

13. B. Moenchengladbach 26 22 7 5 10 30 40 -10

14. Hertha Berlim 23 22 6 5 11 24 45 -21

15. Arminia Bielefeld 22 22 4 10 8 21 29 -8

16. Augsburg 22 22 5 7 10 24 38 -14

17. Stuttgart 18 22 4 6 12 26 42 -16

18. Greuther Furth 13 22 3 4 15 20 57 -37

