Barça e Napoli empatam (1-1) na Liga Europa; Dortmund perde para o Glasgow Rangers

Dois grandes times europeus que foram 'rebaixados' da Liga dos Campeões, Barcelona e Borussia Dortmund, não tiveram uma estreia feliz na Liga Europa: o primeiro empatarou em casa com o Napoli (1-1) e os alemães foram humilhados pelo Rangers (4-2), enquanto o Betis conseguiu uma valiosa vitória sobre o Zenit em São Petersburgo (3-2).

No Camp Nou os napolitanos abriram o placar com um gol de Piotr Zielinski (29), mas Ferran Torres fez 1 a 1 ao converter um pênalti no segundo tempo (59), garantindo o empate no confronto que será decidido no jogo de volta na Itália na próxima semana.

O Barcelona evitou uma derrota que teria manchado sua estreia na Liga Europa, troféu que ainda não possui e que os catalães querem conquistar para garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O Barça mais uma vez mostrou seus problemas ofensivos ao esbarrar algumas vezes na boa defesa do time menos vazado do campeonato italiano.

Cerca de meia hora depois, Pierre-Emerick Aubameyang, em sua primeira partida com a camisa do Barça, colocou a bola na área para Ferran Torres, que, completamente sozinho, chutou para fora (28).

O gol só veio mesmo quando Zielinski concluiu um contra-ataque visitante com um chute que Ter Stegen defendeu, mas a bola voltou para o polonês que finalizou pela segunda vez com uma bomba para fazer 1 a 0 (29).

Após o intervalo, o Barça melhorou sua pressão, se recuperando no campo adversário e empurrando o Napoli para sua área até encontrar o empate.

Um toque de mão na área do zagueiro brasileiro Juan Jesus foi sancionado com um pênalti, que Ferran Torres (59) converteu deixando tudo igual no placar (1-1).

Empolgado com o gol, o Barça começou a dominar o jogo, cercando o Napoli, que nos últimos vinte minutos recuou para tentar surpreender com rápidos contra-ataques.

Apesar da insistência do Barça, o placar não mudou mais e o confronto será decidido em Nápoles.

"Eles chegaram algumas vezes e marcaram um gol, nós chegamos muito e não conseguimos marcar. O sentimento [após o jogo] é bom, o resultado não é tão bom. Tudo está aberto para a partida de volta", disse o zagueiro Gerard Piqué à plataforma Movistar+.

As coisas foram piores para o Dortmund, que perdeu por 4 a 2 em casa para o Glasgow Rangers.

Pela equipe escocesa, o destaque foi o atacante colombiano Alfredo Morales, autor de um gol (41) e protagonista de outro, já que seu chute acabou sendo desviado para a rede pelo zagueiro Dan-Axel Zagadou (55).

Os outros gols do Rangers vieram por meio de James Tavernier (37 de pênalti) e John Lundstram (49).

Para os alemães, quem marcou foi o meia inglês Jude Bellingham (51) e o ponta português Raphaël Guerreiro (82).

O Real Betis deu um passo rumo às oitavas de final após vencer o Zenit por 3 a 2 em São Petersburgo .

Durante um primeiro tempo frenético, o argentino Guido Rodríguez (8) e o hispano-brasileiro William José (18) abriram o placar para os andaluzes, mas os russos empataram por meio de Artem Dzyuba (25) e o brasileiro Malcom (28).

O mexicano Andrés Guardado colocou os 'verdiblancos' novamente na frente pouco antes do intervalo (41) e os russos não conseguiram mais forçar um novo empate, apesar de tentarem na segunda etapa.

A equipe andaluza comandada pelo técnico chileno Manuel Pellegrini terá que garantir a classificação para as oitavas dentro de uma semana no Estádio Benito Villamarín.

No outro jogo disputado nesta quinta, a surpresa da primeira fase da Liga dos Campeões, o Sheriff Tiraspol derrotou o português Braga por 2 a 0.

As partidas de volta serão disputadas na quinta-feira da próxima semana (24 de fevereiro).

