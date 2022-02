Barça e Napoli empatam (1-1) e deixam em aberto vaga nas oitavas da Liga Europa

O Barcelona empatou em casa por 1 a 1 com o Napoli nesta quinta-feira no jogo de ida dos playoffs de acesso às oitavas de final da Liga Europa, deixando a classificação para a próxima fase em aberto.

O Napoli abriu o placar com um gol de Piotr Zielinski (29), mas Ferran Torres fez 1 a 1 ao converter um pênalti no segundo tempo (59), garantindo o empate no confronto que será decidido no jogo de volta na Itália na próxima semana.

