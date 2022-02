As fechadas negociações sobre o programa nuclear iraniano em hotéis de luxo vienenses

Em frente ao hotel Coburg Palace, em Viena, uma fila de carros pretos espera por dezenas de altos funcionários, a maioria diplomatas, que estão determinados a chegar a um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

O Irã tem apenas alguns "dias" para aderir a um acordo sobre seu programa nuclear ou desencadear uma "séria crise", alertou Paris, antes do negociador iraniano garantir que as partes estavam "mais perto do que nunca de um acordo".

Com um passo rápido, um homem caminha incansavelmente entre o majestoso prédio e os hotéis ao redor, levando a palavra de Teerã à delegação americana e vice-versa.

O coordenador da União Europeia, Enrique Mora, encarregado de supervisionar as negociações, atua como intermediário entre o Irã e os Estados Unidos nessas negociações indiretas.

Também presentes no Palácio de Coburg - onde foi concluído o texto histórico de 2015 - estão os negociadores das demais partes: Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia.

O pacto inicial oferecia a Teerã uma redução nas sanções internacionais em troca de uma limitação drástica de seu programa nuclear.

Mas ficou desatualizado após a retirada dos Estados Unidos em 2018, sob a presidência de Donald Trump. Seu sucessor, Joe Biden, quis retomá-lo e em abril de 2021 começaram as negociações na capital austríaca.

Depois de uma longa pausa, foram retomadas no final de novembro neste palácio, que também é um hotel de luxo que pode custar 3.550 euros por noite.

Os americanos não pisaram lá. Seu emissário Rob Malley é regularmente informado sobre os avanços a algumas centenas de metros de distância, no moderno Marriott ou no lendário Imperial Hotel, frequentado por mais de um século por estrelas e chefes de estado.

Os iranianos recusam-se a sentar-se à mesma mesa por enquanto, o que atrasa consideravelmente a tarefa, lamentam os ocidentais.

"Estamos mais perto do que nunca de um acordo. No entanto, nada será acordado até que tudo seja acordado", tuitou o ultraconservador Ali Bagheri, liderando uma delegação iraniana muito grande, composta por cerca de 40 membros.

Para Viena, afetada por dois anos de pandemia, o encontro é uma bênção.

"No final da Primeira Guerra Mundial, tornou-se uma cidade grande demais em um país pequeno demais" e "por isso continuou se projetando para além das suas próprias fronteiras", explica Norbert Kettner, diretor do Posto de Turismo.

Sede de vários organismos internacionais, a capital deste país neutro já acolheu cúpulas históricas, e ninguém duvida de que Viena seja sinônimo de discrição.

