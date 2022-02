Americano Otmar Szafnauer é o novo diretor da escuderia Alpine na Fórmula 1

O americano Otmar Szafnauer foi apontado como o novo diretor da Alpine F1, enquanto o francês Bruno Famin será o diretor executivo, anunciou a equipe francesa nesta quinta-feira em pleno processo de reorganização.

Sob a supervisão de seu presidente Laurent Rossi, a ex-Renault continua sua reestruturação após a demissão do ex-diretor executivo Marcin Budkowski e do conselheiro Alain Prost, ex-campeão mundial na modalidade.

Szafnauer era candidato ao cargo desde que há meses deixou a função de CEO da Aston Martin, onde passou 12 anos dentro dessa estrutura (ex-Force India e ex-Racing Point).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Szafnauer, de 57 anos, será acompanhado no organograma por Bruno Famin, que foi diretor de operações da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), como diretor executivo.

Por outro lado, o italiano Davide Brivio, ex-dirigente da equipe Suzuki MotoGP, vai continuar como diretor de projetos de competição.

Após o título mundial conquistado no ano passado pelo holandês Max Verstappen (Red Bull), a nova temporada da Fórmula 1 começará no Bahrein em 20 de março com um recorde de 23 corridas.

ole/jde/mcd/aam

Tags