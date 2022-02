Alerta vermelho no Reino Unido por tempestade Eunice

O serviço meteorológico do Reino Unido emitiu nesta quinta-feira (17) um raro alerta vermelho devido à tempestade Eunice, que pode "causar distúrbios significativos" na sexta-feira devido a "ventos extremamente fortes".

O alerta vermelho diz respeito ao sudoeste da Inglaterra, do extremo oeste da Cornualha até Cardiff, no sul do País de Gales, com ventos que podem chegar a 145 km/h.

Além disso, todo o sul da Inglaterra, incluindo Londres, está sob alerta laranja. A capital, onde os ventos podem chegar a 130 km/h, fechará vários parques e a famosa roda gigante "London Eye".

A tempestade pode lançar "detritos voadores que provoquem risco de morte", "danificar prédios e casas com explosão de telhados e quedas de cabos elétricos", alertou o serviço meteorológico.

Também pode levar ao fechamento de estradas, ferrovias e pontes, além de atrasos ou cancelamentos de ônibus, trens e balsas.

Todos os trens de sexta-feira no País de Gales foram cancelados, de acordo com um porta-voz ferroviário, que citou a segurança de passageiros e funcionários.

A rede ferroviária aconselha ainda os viajantes a "reconsiderarem seus planos de viagem", frisando que a velocidade das composições será reduzida para 80 km/h na maioria dos casos, enquanto os aeroportos aconselham a verificar o status dos voos.

"É claro, o Exército está pronto", disse o primeiro-ministro Boris Johnson durante uma visita a uma base da Força Aérea Real nesta quinta-feira.

O serviço meteorológico também emitiu 10 avisos de inundações "graves".

Devido a esta situação, o príncipe Charles cancelou um compromisso oficial marcado para sexta-feira no sul do País de Gales, conforme informado por seus serviços, que esperam adiá-lo "para uma data posterior".

Outra tempestade, Dudley, causou pequenos distúrbios na Escócia e no norte da Inglaterra depois de atingir o Reino Unido na quarta-feira.

