AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022

América

BRUNSWICK (Estados Unidos) - Suspeitos do assassinato do atleta negro Arbery vão a julgamento por crimes de ódio (data a ser confirmada) - (até 18)

HAVANA (Cuba) - Consulta popular sobre o novo Código da Família, que inclui o casamento gay - (até 30 de Abril)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Prazo final para o governo alcançar um acordo orçamentário para evitar a paralisação -

(+) LIMA (Peru) - Coletiva de imprensa do presidente da Repsol no Peru, Jaime Fernández-Cuesta - 14H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula de líderes da União Europeia e da União Africana -

MUNIQUE (Alemanha) - Conferência de Segurança de Munique - (até 20)

LONDRES (Reino Unido) - Semana da Moda - (até 22)

(+) PARIS (França) - Greve no metrô de Paris reivindicando aumento salarial -

BIELORRÚSSIA - Rússia e Belarus realizam exercícios militares conjuntos - (até 20)

NICE (França) - Carnaval de Nice - (até 27)

VENEZA (Itália) - Carnaval de Veneza - (até 1 de Março)

(+) MOSCOU (Rússia) - O presidente russo, Vladimir Putin, recebe o colega de Belarus, Alexander Lukashenko -

(+) VARSÓVIA (Polónia) - Visita do secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Coletiva de imprensa da OMS sobre a transferência da tecnologia de RNA mensageiro para a África - 06H15

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência no julgamento do cardeal Angelo Becciu e outros nove por suspeita de maus feitos financeiros - 06H30

MOSCOU (Rússia) - Tribunal avalia pena de prisão para Oleg Navalny, irmão do crítico ao Kremlin Alexei Navalny por violações das medidas anticovid - 09H00

BÉLGICA - Restrições do Covid são amenizadas, boates reabrem, fim do trabalho em casa obrigatório - 12H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) CARTUM (Sudão) - Visita do enviado especial americano, David Satterfield -

Ásia-Pacífico

ÍNDIA - Eleições em cinco estados indianos - (até 10 de Março)

JAPÃO - Primeira missão da AIEA sobre liberação de água tratada de Fukushima -

TÓQUIO (Japão) - Briefing remoto sobre a primeira revisão de segurança da Agência Internacional de Energia Atômica sobre a liberação de água tratada de Fukushima - 05H00

JACARTA (Indonésia) - Reunião de ministros das Finanças do G20 e do governador do Banco Central -

(+) AHMEDABAD (Índia) - Sentença aos 49 condenados no ataque a bomba de Ahmedabad em 2008 -

Esportes

PEQUIM (China) - Jogos Olímpicos de Inverno - (até 20)

SÁBADO, 19 DE FEVEREIRO DE 2022

Europa

MUNIQUE (Alemanha) - Ministros das Relações Exteriores do G7 conversam sobre crise na Ucrânia à margem de conferência -

(+) MUNIQUE (Alemanha) - A vice-presidente americana, Kamala Harris, reúne-se com o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, às margens da Conferência de Segurança de Munique -

(+) VILNIUS (Lituânia) - Visita do secretário de Defesa americano, Lloyd Austin -

ESTOCOLMO (Suécia) - Comboio de caminhões protesta contra medidas anti-Covid - 09H00

Esportes

(+) LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 26: Crystal Palace versus Chelsea - 13H00

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League - : Manchester City x Tottenham - 15H30

DOMINGO, 20 DE FEVEREIRO DE 2022

Europa

MINSK (Bielorrússia) - Tropas russas programadas para voltar para casa no final de exercícios militares conjuntos em Belarus -

Esportes

PEQUIM (China) - Cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 -

LEEDS (Reino Unido) - Futebol: Premier League: Leeds x Manchester United - 12H00

(+) CUIABÁ (Brasil) - Final da Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo - 17H00

(+) BILBAU (Espanha) - Futebol: La Liga, 25ª rodada - Athletic versus Real Sociedad - 18H00

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Plataforma de mídia social Truth lançada pelo ex-presidente Donald Trump vai ao ar -

Europa

HAIA (Holanda) - ICJ ouve argumentos de Mianmar no caso de genocídio de Rohingyas - (até 28)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - O vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, e a ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, participam de reunião do comitê conjunto UE-Reino Unido -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Previsão de anúncio da estratégia 'vivendo' com a covid-19 pelo governo britânico -

POKROV (Rússia) - Tribunal continua julgamento por fraude do crítico do Kremlin Navalny - 05H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Relatório da Caritas sobre a pobreza na Europa - 08H00

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - 50º aniversário do encontro entre Richard Nixon e Mao Tsé-Tung -

TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Camisa de Kobe Bryant será leiloada -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Julgamento começa em ação movida pela viúva de Kobe Brant contra o condado de LA por fotos de acidente de helicóptero -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Los Angeles contabiliza sua população de rua - (até 24)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros dos Assuntos Europeus da UE reúnem-se -

MILÃO (Itália) - Semana de Moda de Milão, outono/inverno 2023 - (até 28)

LONDRES (Reino Unido) - Ganhos preliminares intercontinentais para 2021 - 05H00

África

JUBA (Sudão do Sul) - 2º aniversário da criação do governo de unidade nacional -

Esportes

MONTEVIDÉU (Uruguai) - Futebol: Copa Libertadores - Plaza Colonia x The Strongest - 22H30

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: UEFA Champions League - Oitavas-de-final : Chelsea (ENG) x Lille (FRA) - 18H00

VILLARREAL (Espanha) - Futebol: UEFA Champions League - Oitavas-de-final : Villarreal (ESP) x Juventus (ITA) - 18H00

QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Harvey Weinstein volta ao tribunal por acusações de agressão sexual -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Início do julgamento em processo apresentado por Rob Kardashian acusando Blac Chyna de agressão -

(*) BRASÍLIA (Brasil) - Divulgação - Investimento estrangeiro (Setor externo) - 12H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Resultados Petrobras 2021 - 19H00

Europa

EDIMBURGO (Reino Unido) - 25º aniversário da clonagem da ovelha Dolly -

BRUXELAS (Bélgica) - A Comissão Europeia apresenta o seu projeto de texto sobre "governança empresarial sustentável" -

(*) LONDRES (Reino Unido) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, responde perguntas no Parlamento - 10H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Briefing do programa nuclear dos Emirados Árabes Unidos - 04H00

Esportes

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 19º dia -

(+) MADRI (Espanha) - Futebol: Liga dos Campeões, Oitavas de final - Ida - Atlético de Madrid (ESP) versus Manchester United (ENG) - 18H00

(+) LISBOA (Portugal) - Futebol: Liga dos Campeões, Oitavas de final - Ida - Benfica (POR) vesus Ajax (NED) - 18H00

(+) CURITIBA (Brasil) - Jogo de ida da Recopa Sul-americana entre Athletico Paranaense e Palmeiras - 22H30

QUINTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2022

América

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego/Emprego Brasil Terceiro trimestre 10/2021 a 12/2021 - 09H00

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Emprego - PNAD Brasil - 09H00

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Divulgação Desemprego - 11H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 11H30

Europa

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Audiência no julgamento in absentia de 20 sauditas pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi -

(+) SANTA CRUZ DE LA PALMA (Espanha) - Visita dos reis e do chefe de governo, Pedro Sánchez - (até 25)

(+) KARLSRUHE (Alemanha) - Corte Federal de Justiça se manifesta sobre queixa da cantora Tina Turner contra uso de sua imagem em show - 07H00

COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza coletiva de imprensa digital sobre Covid-19 - 08H00

(+) COLÔNIA (Alemanha) - Início do Carnaval - 08H11

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Coletiva de imprensa mensal do Ministério da Defesa Nacional - 05H00

África

(+) KINSHASA (RD Congo) - Reunião de cúpula dos países signatários do marco sobre a paz na República Democrática do Congo - 06H00

Esportes

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 20 -

SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

Europa

(+) HOLANDA - Suspensão da maioria das restrições anticovid -

(+) ISLÂNDIA - Etapa final do relaxamento gradual das restrições anticovid -

África

SOMÁLIA - Eleições legislativas para a Câmara baixa, seguidas de votação para presidente (horários a serem confirmados) -

Tags