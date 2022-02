Wall Street fecha sem tendências definidas, apesar do tom tranquilizador do Fed

A bolsa de Nova York não conseguiu encontrar um impulso nesta quarta-feira (16), fechando sem tendências definida apesar de uma informação considerada tranquilizadora por parte do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O Dow Jones fechou em queda de 0,16%, a 34.934,27 pontos, enquanto o índice Nasdaq, predominantemente tecnológico, recuou 0,11% a 14.124,09 pontos, enquanto o índice composto S&P 500 subiu 0,09%, a 4.475,01 pontos.

Wall Street parecia destinada a fechar no azul, mas faltou fôlego para concluir sua recuperação, iniciada após uma comunicação do Fed.

Segundo minuta da última reunião realizada nos dias 25 e 26 de janeiro, a maioria dos membros do comitê de política monetária do Fed consideraram "justificado" que o ritmo futuro de aumento das taxas básicas ocorra "mais rápido" do que no ciclo anterior de elevações das taxas entre 2015 e 2018.

Na ocasião, a instituição tinha deixado passar um ano entre sua primeira e sua segunda alta.

"Ficamos inquietos por talvez encontrar novas informações para o mercado e que teriam podido pressionar as taxas mais para cima", avaliou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.

Se o Fed tranquilizou um pouco os investidores, esta comunicação, no entanto, não permitiu impulsionar o suficiente os índices, particularmente os valores de crescimento e as empresas do setor tecnológico.

