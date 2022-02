Vídeo de combatentes do Hezbollah em esqui agita redes sociais no Líbano

Um vídeo dos combatentes do movimento libanês Hezbollah de esqui nas montanhas, durante treinamentos com armas, gerou uma enxurrada de comentários irônicos nas redes sociais.

O curta de dois minutos chamou a atenção dos usuários de Internet na terça-feira, ao mostrar combatentes do Hezbollah realizando exercícios militares de esqui e motos de neve, com seus fuzis pendurados no ombro, em uma cidade montanhosa no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel.

Para este vídeo, os combatentes mudaram seu uniforme habitual de combate por um traje branco, mais adequado para a neve. Até a bandeira do grupo foi modificada.

Nas redes, os usuários fizeram um paralelo com os Jogos Olímpicos de Inverno 2022, que acontecem em Pequim.

"Estão se preparando para os jogos de Pequim! Queria tê-los visto nos trenós, que pena", brincou alguém.

Outra pessoa se refere aos "Jogos Olímpicos de 2022 versão Hezbollah".

Alguns foram ainda mais longe e relacionaram o vídeo à crise entre Rússia e Ucrânia.

"O Hezbollah oferece seus serviços para a Ucrânia? Bom marketing", ironizou um perfil no Twitter.

O Hezbollah é um movimento xiita próximo ao Irã que tem um peso significativo na vida política do Líbano. Foi a única facção da guerra civil que não abandonou seu arsenal, argumentando que precisa dele em sua "resistência" contra Israel.

