Tempestade na região serrana do Rio deixa 18 mortos

O número de mortos subiu para 18 nesta terça-feira (15) na região serrana do estado do Rio de Janeiro, atingido por fortes chuvas que provocaram deslizamentos de terra e inundações em Petrópolis, informaram os bombeiros.

"Até o momento foram confirmadas 18 mortes provocadas por deslizamentos e alagamentos" ocorridos nas últimas horas, informou em comunicado o corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que afirma estar trabalhando com mais de 180 homens no local, situado 68 km ao norte da cidade do Rio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

mel/raa/am

Tags