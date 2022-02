Principais naufrágios de navios pesqueiros nos últimos 10 anos

Confira abaixo a relação dos principais naufrágios de barcos pesqueiros no mundo na última década, após a tragédia de terça-feira (15), envolvendo uma embarcação de bandeira espanhola na costa do Canadá e que deixou pelo menos dez mortos e 11 desaparecidos.

Em 3 de abril, um barco de pesca colidiu com um cargueiro a 60 milhas náuticas ao norte de Java, afundando com 32 tripulantes a bordo. Dois corpos foram encontrados, mas 15 marinheiros seguem desaparecidos. Outros 15 foram resgatados.

Em 28 de dezembro, o navio "Onega" de Murmansk - um grande porto do Ártico russo - afundou no arquipélago de Nova Zemble, no Mar de Barents, onde pescava em meio a uma tempestade. Dezessete marinheiros desapareceram. Apenas dois tripulantes foram resgatados, em meio a ventos fortes e temperaturas abaixo de -20ºC.

Em 21 de novembro, dois pescadores morreram e 14 outros desapareceram depois que sua traineira virou na costa do sul do Marrocos. O barco que partiu de Tan Tan, 850 km ao sul de Rabat, não emitiu nenhum sinal de socorro, segundo as autoridades.

Um barco de pesca naufragou no início de agosto perto da Ilha Matasiri, no Mar de Java, causando quatro mortes e 31 tripulantes desaparecidos. Houve apenas 2 sobreviventes.

Um barco de pesca afundou em 3 de julho por razões desconhecidas, causando 27 mortes e seis desaparecidos na costa de Honduras, perto da ilha de Cayo Gordo. A embarcação tinha saído do porto de Gracias a Dios, no início da temporada de pesca de lagosta, com 91 marinheiros a bordo.

Em 25 de janeiro, com temperaturas congelantes, o pesqueiro "Vostok" -com 21 tripulantes a bordo- lançou um sinal de alerta no Mar do Japão, a 200 quilômetros da costa da região de Primorski, no Extremo Oriente russo. Cinco dias depois, os serviços de resgate consideram que não havia mais esperança de encontrar sobreviventes, então abandonam as buscas.

Cinquenta e seis marinheiros morreram e outros 13 desapareceram após o naufrágio em 1º de fevereiro do "Dalni Vostok", uma traineira russa de 104 metros de comprimento, que afundou nas águas geladas do Mar de Okhotsk com 132 pessoas a bordo. Uma operação envolvendo 1.300 pessoas, 26 barcos e um helicóptero salvou 63 marinheiros.

Os investigadores levantaram a hipótese de colisão com um obstáculo que teria danificado o casco do navio, que afundou em meia hora.

Em 1º de dezembro de 2014, o "Oryong 501", um arrastão industrial de 1.750 toneladas de 36 anos operado pela empresa sul-coreana Sajo Industries, afundou em meia hora no Mar de Bering, no Extremo Oriente russo, em um mar muito agitado. Resultado: 27 mortos e 26 desaparecidos. Sete tripulantes foram encontrados vivos.

