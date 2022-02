Preço do petróleo se recupera ante preocupação sobre Ucrânia e forte demanda

Os preços do petróleo retomaram a alta nesta quarta-feira (16), com preocupações persistentes sobre a crise na Ucrânia e uma forte demanda, provada pelo estado das reservas comerciais dos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 1,64% a 94,81 dólares.

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em março subiu 1,72% a 93,66 dólares.

Para Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote, a crise na Ucrânia acrescentou "uma pressão adicional a um contexto com viés de alta, mas só explica parte dos lucros".

Apesar do anúncio de Moscou da retirada parcial de suas tropas na fronteira, "o mercado está cético sobre o que os russos dizem", resumiu Andrew Lipow, da Lipow Oil Associates.

Outro fator ao qual se atribui a alta é o estado das existências de petróleo cru dos Estados Unidos, que se misturou a um aumento inesperado nas reservas e uma queda nas existências de gasolina e produtos destilados.

Durante a semana encerrada em 11 de fevereiro, os inventários aumentaram em 1,1 milhão de barris, contrariando as expectativas dos analistas, segundo cifras publicadas pela Agência de Informação de Energia (EIA) dos Estados Unidos.

