Polícia britânica abre investigação sobre fundação do príncipe Charles

A polícia de Londres anunciou, nesta quarta-feira (16), que abriu uma investigação sobre doações à fundação do príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, as quais teriam sido feitas em troca da concessão de títulos honorários.

"Esta decisão é consequência da análise de uma carta de setembro de 2021. Está relacionada com matérias da imprensa sobre supostas ofertas de ajuda para garantir honras e cidadania (britânica) a um cidadão saudita", explicou a Scotland Yard em um comunicado, acrescentando que ninguém foi detido.

Os investigadores entraram em contato com "pessoas suspeitas de terem informações relevantes", assim como com a Fundação do Príncipe, que "forneceu uma série de documentos".

Este escândalo veio à tona no ano passado e afetou a imagem do herdeiro do trono.

Suspeita-se de que seu agora ex-ajudante de ordem Michael Fawcett tenha usado suas influências para ajudar o empresário saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, um generoso doador de instituições beneficentes ligadas à monarquia britânica, a ser agraciado com uma condecoração.

De acordo com o jornal Sunday Times, Mahfouz, de 51 anos, foi nomeado comandante do Império Britânico pelo príncipe Charles em uma cerimônia privada no Palácio de Buckingham, em novembro de 2016. O evento não foi incluído na lista oficial de compromissos reais.

Receber esta distinção serviu para apoiar o pedido de cidadania britânica por parte do saudita, relatou o jornal.

Mahfouz nega qualquer irregularidade neste processo. Ele teria contribuído com grandes quantias de dinheiro para projetos de restauração.

Fawcett pediu demissão em novembro de 2021.

A imprensa revelou ainda que a fundação do príncipe Charles aceitou centenas de milhares de euros de um doador russo, o que levou a uma investigação por parte do órgão independente que regula as instituições de caridade na Escócia.

O presidente da fundação, Douglas Connell, renunciou ao cargo, mas negou qualquer irregularidade.

