Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Rússia-Ucrânia-conflito-diplomacia-EUA-Otan-UE:

1/ Mapa com os países-membros da Otan. (180 x 125 mm) - Reenvio disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2/ A ampliação da Aliança Atlântica desde sua criação em 1949. (180 x 127 mm) - Reenvio disponível

3/ Comparação do orçamento militar da Ucrânia, Rússia e EUA. (89 x 57 mm) - Disponível

4/ Comparação do PIB em 2020 dos países da OTAN, Rússia e Ucrânia. (135 x 148 mm) - Reenvio disponível

5/ Os 15 países que mais destinam orçamento para a defesa, segundo dados do Military Balance (IISS) de 2021. (89 x 86 mm) - Reenvio disponível

6/ Comparação das forças militares da Rússia e da Ucrânia, segundo dados do The Military Balance+ (IISS). (180 x 184 mm) - Reenvio disponível

7/ Mapa localizando as bases militares norte-americanas na Europa. (135 x 110 mm) - Reenvio disponível

8/ Variação das importações e exportações dos principais parceiros comerciais da Rússia desde 2012. (135 x 90 mm) - Reenvio disponível

9/ Evolução das importações e exportações da Ucrânia en bilhões de dólares desde 2010. (135 x 92 mm) - Reenvio disponível

10/ Gráfico com a origem das importações de petróleo na UE. (89 x 67 mm) - Reenvio disponível

11/ Proporção e país de origem do gás importado pela União Europeia. (89 x 67 mm) - Reenvio disponível

12/ Gráfico com o peso do gás russo nas importações diretas dos países europeus. (90 x 95 mm) - Reenvio disponível

13/ Evolução do preço do trigo desde março de 2019 no mercado Euronext. (89x67 mm) - Disponível

14/ Principais indicadores da economia russa. (135x66 mm) - Disponível

* Brasil-inundações: mapa localizando Petrópolis, cidade do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. (89 x 60 mm) - Disponível

* Guatemala-terremoto: mapa de Guatemala localizando o terremoto de magnitude 6,2 que atingiu o oeste do país nessa quarta-feira. (45 x 58 mm) - Disponível

* Espanha-Canadá-pesca-transporte-acidente: principais acidentes de pesca no mundo desde 1988, segundo dados da AFP. (135x80 mm) - Disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 16 de fevereiro. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 16 de fevereiro. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 16 de fevereiro. (45 x 86 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Cuba-EUA-moedas-remessas: evolução das receitas de remessas em Cuba entre 2019 e 2021. (44 x 75 mm) - Acompanha enfoque de Leticia PINEDA - Disponível

ESPORTES

* FBL-Liga-Campeões-2022: apresentação das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Inter de Milão e Liverpool na quarta-feira, 16 de fevereiro, em Milão. (135 x 163 mm) - Reenvio disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags