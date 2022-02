Liga Europa volta com Barcelona-Napoli como duelo de maior destaque

O Barcelona enfrenta o Napoli nesta quinta-feira (14h45, horário de Brasília) no jogo de ida dos playoffs da Liga Europa, em um duelo de maior destaque valendo uma vaga nas oitavas de final, entre duas equipes marcadas pela passagem do lendário argentino Diego Armando Maradona.

"É um confronto em aberto, o Napoli jogou contra nós, é um adversário complicado", alertou nesta quarta-feira o técnico Xavi Hernández, que em dezembro afirmou que a partida é "quase mais uma homenagem a Maradona".

"Eles vão dificultar", acrescentou Xavi, cuja equipe, eliminada da Liga dos Campeões, recebe o Napoli no Camp Nou em plena ascensão, agora em quarto lugar na LaLiga espanhola.

Os azulgranas acumularam duas vitórias nos últimos três jogos, incluindo um convincente triunfo por 4 a 2 sobre o Atlético de Madrid que animou os torcedores do Barça, apesar do empate (2-2) com o Espanyol no último fim de semana.

No derby catalão, os azulgranas voltaram a pagar por seus próprios erros, sobretudo na defesa, que terão de corrigir diante do Napoli.

"Nós cedemos muito", admitiu o técnico Xavi, que tem a dúvida no jogo contra o Napoli do uruguaio Ronald Araújo, um de seus pilares defensivos, devido a uma sobrecarga.

No lado ofensivo, o Barça voltará a contar com Adama Traoré, que leva bastante perigo pelo lado direito, enquanto no centro do ataque, Xavi poderá optar por Pierre-Emerick Aubameyang em vez de Ferran Torres, com Gavi atacando pela ponta.

A equipe azulgrana tentará aproveitar o fator campo para conseguir um bom resultado para a partida de volta no estádio napolitano Diego Maradona na próxima semana.

Terceiro colocado em seu campeonato, o time italiano chega ao duelo em boa fase depois de vencer três dos últimos quatro jogos do campeonato com o veterano atacante Lorenzo Insigne impulsionado por ultrapassar Maradona como o terceiro maior artilheiro da história do clube.

Agora com o fim da regra do gol fora de casa valendo o dobro, apenas uma vitória permitiria aos italianos enfrentar a segunda partida com vantagem em seu campo.

-- Programação dos playoffs de acesso às oitavas de final da Liga Europa:

- Ida:

Quinta-feira 17 de fevereiro:

(14h45) Barcelona (ESP) - Napoli (ITA)

Zenit São Petersburgo (RUS) - Betis (ESP)

Borussia Dortmund (ALE) - Rangers (SCO)

Sheriff (MOL) - Braga (POR)

(17h00) Sevilla (ESP) - Dínamo Zagreb (CRO)

Atalanta (ITA) - Olympiacos (GRE)

Leipzig (ALE) - Real Sociedad (ESP)

Porto (POR) - Lazio (ITA)

- Volta:

Quinta-feira 24 de fevereiro

(14h45) Dinamo Zagreb (CRO) - Sevilla (ESP)

Olympiacos (GRE) - Atalanta (ITA)

Real Sociedad (ESP) - Leipzig (ALE)

Lazio (ITA) - Porto (POR)

(17h00) Napoli (ITA) - Barcelona (ESP)

Betis (ESP) - Zenit São Petersburgo (RUS)

Rangers (SCO) - Borussia Dortmund (ALE)

Braga (POR) - Sheriff (MOL)

