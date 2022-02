Johnson vê 'poucas provas' de retirada russa na crise ucraniana

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira (15) que há "poucas provas" de uma retirada de tropas russas da fronteira ucraniana, durante uma conversa com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, informou seu gabinete.

Os dois líderes lembraram que uma invasão russa da Ucrânia teria consequências "catastróficas" e concordaram em seguir trabalhando juntos para encontrar uma "via diplomática urgente" e "evitar uma escalada militar desastrosa e uma crise humanitária", declarou um porta-voz de Downing Street em comunicado.

Johnson e Guterres reiteraram a responsabilidade dos Estados de "cumprir suas obrigações sob a Carta da ONU e respeitar a soberania e a integridade territorial dos membros da ONU", acrescentou o texto.

Reafirmaram também a necessidade de "todas as partes trabalharem de boa fé para a implementação dos acordos de Minsk", que preveem a eventual devolução dos territórios separatistas do leste da Ucrânia ao controle de Kiev, às vésperas de uma reunião do Conselho de Segurança, marcada para esta quinta-feira.

