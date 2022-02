Israel bombardeia vila ao sul de Damasco, segundo agência síria

O exército israelense bombardeou um município ao sul de Damasco na noite desta quarta-feira (16), causando danos materiais, disse a agência estatal síria.

É o segundo ataque aéreo de Israel à Síria este mês. O primeiro aconteceu em 9 de fevereiro contra baterias antiaéreas em resposta a um míssil disparado do país vizinho.

"O inimigo israelense lançou um bombardeio com vários mísseis terra-terra" das colinas de Golã anexadas contra o município de Zakiya por volta das 23h35 (18h35 de Brasília), informou a agência SANA citando uma fonte militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O atentado tinha como alvo um posto militar do regime", disse à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma ONG sediada no Reino Unido com uma ampla rede de fontes na Síria.

Desde o início da guerra em 2011, Israel realizou centenas de bombardeios contra posições do governo, grupos apoiados pelo Irã e guerrilheiros xiitas do Hezbollah.

Israel justifica seus atos afirmando agir para evitar uma maior influência de seu arqui-inimigo iraniano no país vizinho.

mam/aya/lb/dbh/am

Tags