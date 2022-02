Exército do Canadá não acredita em mais sobreviventes após naufrágio de pesqueiro

Mais de 36 horas após o naufrágio de um barco pesqueiro espanhol na costa atlântica do Canadá com 24 tripulantes a bordo, há poucas chances de encontrar sobreviventes, indicou à AFP nesta quarta-feira o porta-voz do Exército canadense, tenente Nicolas Plourde-Fleury.

"É improvável que outros sobreviventes sejam encontrados", declarou o tenente, que lidera os esforços de resgate ainda em curso nas águas da ilha de Terra Nova.

Apenas três marinheiros foram resgatados desde que perdeu-se a localização do barco, às 4h30 GMT de ontem. Doze tripulantes continuavam desaparecidos, depois que os socorristas canadenses corrigiram hoje o balanço inicial: "Foram encontrados nove corpos, e não 10", informou o tenente à AFP.

As operações continuavam nessa área gélida do Atlântico, onde as equipes de socorro - com várias embarcações mobilizadas, além de um avião e um helicóptero - enfrentaram "ondas de 10 metros" e ventos fortes à noite, segundo Brian Owens, do Centro de Coordenação de Resgates canadense.

O ministro espanhol da Pesca, Luis Planas, lamentou "a maior tragédia no setor pesqueiro que tivemos praticamente nos últimos 38 anos". Segundo ele, oito embarcações estão mobilizadas naquela região para tentar encontrar os desaparecidos. "São navios de pesca espanhóis e portugueses, mas também canadenses", assinalou.

Em Madri, o Congresso dos Deputados observou um minuto de silêncio. "Somos uma comunidade autônoma marcada por acontecimentos tristes relacionados ao mundo marinho. Somos a maior potência pesqueira da União Europeia, portanto nossos riscos são maiores que os de qualquer outro lugar ou região europeia", observou o presidente da Galícia, Alberto Núñez Feijóo, que decretou três dias de luto naquela região atlântica, muito ligada ao mar.

