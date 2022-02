Comunicado do Business Wire :PPG

A PPG (NYSE: PPG) lançou hoje seu relatório de popularidade de cores automotivas de 2021, que destaca a crescente demanda por acabamentos em duas tonalidades, cores personalizadas e outras tendências que vêm ganhando força entre compradores de automóveis.

PPG releases its 2021 automotive color report, which highlights emerging trends influenced by societal changes, holistic color styling and sustainable application technologies. (Graphic: Business Wire)

O crescimento de acabamentos em duas tonalidades reflete o desejo dos consumidores por personalização. Progressos consideráveis na ciência das cores e em tecnologias de aplicação oferecem a oportunidade de levar essas escolhas de estilização ao público amplo de forma mais prática e sustentável.

"Era esperado que acabamentos em duas tonalidades retornassem ao gosto dos consumidores nesta época em que olhamos para o passado como sociedade", observou Misty Yeomans, gerente de estilização de cores da PPG, OEM automotiva, Américas. "Juntamente com cores de pedidos especiais, clearcoats matizados, revestimentos triplos e acabamentos foscos, acabamentos em duas tonalidades refletem melhor as preferências e personalidades de proprietários de veículos."

Ainda que acabamentos em duas tonalidades fossem comuns nas décadas de 1950 e 1960, o desenvolvimento de cores e processos de aplicação convencionais os tornaram cada vez mais inviáveis em ambientes de produção em larga escala. O processo tradicional para atingir um acabamento em duas tonalidades requer o mascaramento da lataria do veículo e diversas aplicações na oficina de lanternagem, processos que exigem mão de obra intensa. A PPG ajudou fabricantes de equipamentos originais (original equipment manufacturer, OEM) globais a superarem esse desafio com uma inovadora tecnologia de aplicação que produz extremidades de pintura vívidas sem o uso de mascaramento e outras etapas demoradas.

O processo de aplicação com precisão da PPG é capaz de reduzir o tempo de aplicação em oficinas de lanternagem em aproximadamente 50 minutos por veículo em duas tonalidades. Ele ajuda o cliente a atingir suas metas de sustentabilidade ao reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) e eliminar a necessidade de sistemas de filtragem de ar para lidar com o excesso de gotículas de tinta, o que consome muita energia. A personalização de cores também é possibilitada por avanços da PPG em estilização de cores digital, que reduz consideravelmente o tempo de acesso de novas cores ao mercado.

Outras tendências destacadas no relatório da PPG são a crescente popularidade das tonalidades cinza, verde e violeta, com novas cores vibrantes provavelmente aplicadas a modelos esportivos mais que em SUVs e caminhonetes.

O verde - com sua conexão com a natureza, sustentabilidade e inclusão - se mantém forte no mundo todo. Esse vai continuar sendo um importante espaço de cor para a indústria automotiva.

"O verde também é considerado uma cor de 'sinal de trânsito' e atua para todos como um indicador para seguir adiante, sendo uma cor segura e confiável", explicou Yeomans. "O verde possui duas direções. Uma é esportiva, revigorante e vívida. A outra é orgânica e mais escura, com tonalidades mais profundas desenvolvidas ou criadas como verdes-escuros luxuosas com uma atitude esportiva e inovadora."

De uma perspectiva global, o branco (35% dos veículos fabricados) e o preto (18%) seguem sendo as escolhas predominantes de compradores de veículos, embora a demanda por cinza tenha crescido 2% em cada um dos últimos dois anos. As tonalidades de azul se mantêm fortes em 8%, enquanto as tonalidades vermelhas caíram para 7% dos veículos fabricados. Isso foi causado por uma queda de 1,5% entre os consumidores norte-americanos.

A PPG também vê mais ênfase em adotar uma abordagem holística em estilização de veículos.

"Consideramos todas as superfícies e características do veículo como parte de nosso processo de estilização de cores", contou Yeomans. "Como um exemplo, estamos vendo o uso crescente de revestimentos e cores de rodas especializados para complementar as marcas de estilização da lataria do veículo."

A posição única da PPG como líder mundial em cores permite que a empresa observe e traduza tendências de cores emergentes para aplicações de clientes, desde produtos de consumo até o design de cores automotivas, residenciais, comerciais e industriais.Adotando essa abordagem fundamentada em fatos, os especialistas em cores da PPG ajudam os clientes a gerarem ideias de cores a partir de tendências culturais e demográficas. As tecnologias de cores resultantes revestem uma grande variedade de materiais e superfícies, reduzem ciclos de desenvolvimento e possibilitam produtos mais desejáveis e visualmente mais atraentes que chegam mais rapidamente ao mercado.

NOTA DO EDITOR: Saiba mais sobre o relatório de cores automotivas da PPG em news.ppg.com/2021automotivecolor. Para saber mais sobre o relatório de tendências de cores em revestimentos arquitetônicos, acesse news.ppg.com/2022colortrends.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD?

Na PPG (NYSE: PPG), trabalhamos todos os dias para desenvolver e oferecer as pinturas, os revestimentos e materiais em que nossos clientes confiam há quase 140 anos. Com dedicação e criatividade, solucionamos os maiores desafios de nossos clientes, atuando em estreita colaboração para encontrar o caminho certo a seguir. Estamos sediados em Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia, operamos em mais de 75 países e relatamos vendas líquidas de US$ 16,8 bilhões em 2021. Atendemos a clientes dos setores de construção, produtos de consumo, indústria e transporte nos mercados convencionais e de reposição. Saiba mais em www.ppg.com.

We protect and beautify the world é uma marca comercial, e PPG Logo é uma marca registrada da PPG Industries Ohio, Inc.

